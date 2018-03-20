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Bolu'da apartman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 00:01 | Son Güncelleme

Zihinsel engelli kardeşlerin kaldığı evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Bolu'da bir apartman katında çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastahaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Sağlık Mahallesi Çetin Sokak'ta bulunan 3 katlı aile apartmanının ikinci katında ikamet eden zihinsel engelli kardeşler Fatma ve Hatice Karaman'ın evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle odalarına dolan dumandan korkan engelli kardeşler, üst katta oturan ablaları Huri Gültekin'in evine çıktı.

Gültekin'in yardım istemesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. İtfaiye kısa sürede yangını söndürdü.

Dumandan etkilenen Necati, Huri ve Beyza Gültekin ile engelli kardeşlere ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Necati Gültekin hastaneye gitmeyi kabul etmezken, diğer 4 kişi Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Yangın nedeniyle 3 katlı apartmanın ikinci katında hasar meydana geldi.

Huri Gültekin'in, zihinsel engelli kardeşlerinin bakımını üstlendiği ve yakın olmaları için alt katına yerleştirdiği öğrenildi.

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Bolu engelli kardeşler yangın

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