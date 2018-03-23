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Bolu'da araçlar çamura bulandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 12:17 | Son Güncelleme

BOLU'da dün gece aralıklarla yağan sağanak sırasında toz taşınımı nedeniyle araçlar çamurla kaplandı.

Bolu'da araçlar çamura bulandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da dün gece aralıklarla yağan sağanak sırasında toz taşınımı nedeniyle araçlar çamurla kaplandı.
​Bolu kent merkezinde gece aralıklarla devam eden sağanakla birlikte araçların üzeri çamura bulandı. Sabah saatlerinde evlerinden çıkanlar, kirlenen araçlarıyla karşılaştı. Birçok kişi araçlarını yıkatmak için oto yıkamacıların önünde kuyruk oluşturdu.

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Bolu'da araçlar çamura bulandıBolu'da araçlar çamura bulandıBolu'da araçlar çamura bulandıBolu'da araçlar çamura bulandı

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