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Bolu'da deprem tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 10:04 | Son Güncelleme

Depreme anında müdahale etmek, can ve mal kaybını azaltmak için AFAD ekipleri tarafından tatbikat gerçekleştirildi

Bolu Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, depremlerde olaylara anında müdahale etmek, can ve mal kaybını azaltmak için deprem tatbikatı yaptı.

Hazırlanan senaryo kapsamında Bolu kent merkezinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar AFAD İl Müdürlüğü'nü arayarak ihbarlarda bulundu ve yardım istedi.

Bunun üzerine ekipler, Aktaş Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak, ağır, orta ve az hasarlı binalarla enkaz altında kalan vatandaşların yerlerini tespit etti. Alınan noktaların ardından telsizle merkez arasında görüşme yapılarak, arama kurtarma ekipleri olay yerlerine sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler gerekli çalışmaları gerçekleştirdi.

AFAD İl Müdürü Cenk Yıldız, tatbikata ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 Ocak 2014'te Resmi Gazete'de Türkiye Afet Planı'nın resmiyete kavuştuğunu ifade ederek, "Bu kapsamda da 26 yerel hizmet grubunda Türkiye Afet Planı'nı yürütmekteyiz. Bu plan içerisinde arama kurtarma hizmet gurubunun bir bölümü olan keşif ekibi bulunmakta." diye konuştu.

Yıldız, Bolu'da 7,4 büyüklüğünde bir deprem senaryosuna istinaden bölgelerden gelen ihbarları değerlendirerek, keşif ekiplerini 6 bölgeye yönlendirdiklerini belirterek, ekiplerden gelen veriler çerçevesinde yaralıları en asgari sürede kurtarmak, can kayıplarına müdahale etmek amacıyla ekiplerin talimatları doğrultusunda diğer ekipleri alana sevk ettiklerini söyledi.

Halkın can ve mal kaybını asgari seviyeye indirmek için keşif ekipleri tarafından verilerin bilgilerin çok önemli olduğuna dikkati çeken Yıldız, "Keşif ekibinden sonra HAZMAT (tehlikeli madde) ekibinin de devreye girmesi gerekiyor. Bu ekip de hasar gören mahallelerde gerekli ölçümleri yapmakta. Gaz sızıntısı, kimyasal bir durum varsa kimyasal ölçümleri. Bunlara müdahale ederek, ortamdaki çalışmaların daha az tehlikeyi arz ederek daha az tehlikeyle çalışmaya devam etmeyi düşünüyoruz." dedi.

Yıldız, Bolu'nun da Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde olduğunu anımsatarak, ne kadar çok tatbikat yapılırsa afetlere o kadar hazır olunabilineceğini aktardı.

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