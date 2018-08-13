Bolu'da döviz bürolarında dolar bozdurma kuyruğu

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU'da, bazı vatandaşlar dövizde yaşanan dalgalanmaların ardından ellerindeki dolarları bozdurmak için döviz bürolarına akın etti. Döviz bürolarının önünde uzun kuyruklar oluştu.
ABD ile yaşanan gerilim sonrasında döviz kurunda yaşanan dalgalanmalara Bolulu vatandaşlar dolarlarını bozdurarak tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine vatandaşlar ellerinde bulunan dolarları bozdurmak için döviz bürolarına akın etti. İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan döviz bürosunda dolarlarını bozdurmak için gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar, döviz birikimlerini Türk Lirası'na çevirdi.
UMRE İÇİN BİRİKTİRDİĞİ DOLARI TL'YE ÇEVİRDİ
Döviz bürosunda kuyrukta bekleyen Çetin Özkoç, "Ben hac için döviz biriktirmiştim ama Cumhurbaşkanının da dediği gibi Türk lirasının değeri düşüyor. Ben de mecburen bozduracağım. Türkiye'nin menfaati için bozduracağım." dedi.
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