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Bolu'da döviz bürolarında dolar bozdurma kuyruğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 15:15 | Son Güncelleme

BOLU'da, bazı vatandaşlar dövizde yaşanan dalgalanmaların ardından ellerindeki dolarları bozdurmak için döviz bürolarına akın etti.

Bolu'da döviz bürolarında dolar bozdurma kuyruğu

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU'da, bazı vatandaşlar dövizde yaşanan dalgalanmaların ardından ellerindeki dolarları bozdurmak için döviz bürolarına akın etti. Döviz bürolarının önünde uzun kuyruklar oluştu.
ABD ile yaşanan gerilim sonrasında döviz kurunda yaşanan dalgalanmalara Bolulu vatandaşlar dolarlarını bozdurarak tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine vatandaşlar ellerinde bulunan dolarları bozdurmak için döviz bürolarına akın etti. İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan döviz bürosunda dolarlarını bozdurmak için gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar, döviz birikimlerini Türk Lirası'na çevirdi.
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Döviz bürosunda kuyrukta bekleyen Çetin Özkoç, "Ben hac için döviz biriktirmiştim ama Cumhurbaşkanının da dediği gibi Türk lirasının değeri düşüyor. Ben de mecburen bozduracağım. Türkiye'nin menfaati için bozduracağım." dedi.
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Bolu'da döviz bürolarında dolar bozdurma kuyruğuBolu'da döviz bürolarında dolar bozdurma kuyruğu

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