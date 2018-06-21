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Bolu'da etkili sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 17:16 | Son Güncelleme

Seben ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen su taşkınları ve selden köylerdeki evler ile tarım arazileri zarar gördü - Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ: - "Sel suları nedeniyle birçok köyümüz zarar gördü. Allah'a şükür can kaybımız yok"

Bolu'nun Seben ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen selde, köylerdeki evlerin giriş katlarını su bastı, tarım arazileri zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, ilçede öğleden sonra başlayan ve yarım saat aralıksız devam eden sağanak ile dolu yağışı nedeniyle sel meydana geldi.

İlçeye bağlı Hoçaş, Çatak, Susuz ve Gökhaliller köylerinde çok sayıda evin giriş ve bodrum katlarını su basarken, yollar ile tarım arazileri taşkınlardan zarar gördü.

Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağışın ardından ilçede sel meydana geldiğini bildirdi.

Sel suları nedeniyle birçok köyün zarar gördüğünü anlatan Özbağ, "Allah'a şükür can kaybımız yok. Köylülerimizin yaralarını sarmak ve hasar tespiti için ekiplerimiz zaman geçirmeden çalışmalara başladı." diye konuştu.

Özbağ, sel suları nedeniyle tarım arazilerinin de sular altında kaldığını aktararak, selin sürüklediği kaya, taş ve çamurların ekipler tarafından temizlendiğini kaydetti.

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Bolu seben sel

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