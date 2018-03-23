Bolu'da FETÖ'nün adliye yapılanması davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye yapılanmasına ilişkin haklarında dava açılan 20 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuksuz yargılanan 20 sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada dinlenen tanık H.Ç, emniyet ve savcılıkta verdiği ifadeleri tekrarladığını belirterek, 2013-2015'te sanık Ö.T. ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde çalıştığını söyledi.

Ö.T. ile aynı odayı paylaştığını da belirten H.Ç, "Bu nedenle kendisini tanırım. Ancak bu tanıma iş arkadaşlığı ile sınırlıydı. İş dışında neler yaptığını bilmem. 17-25 Aralık olaylarından sonra hükümet ile cemaat arasında yaşanan gerginlik nedeniyle hükümet aleyhinde konuşmalar yapıyordu. Konuşmaları sonucunda cemaati savunduğunu anlıyordum. Fakat bu yapı içinde bir faaliyet gösterip göstermediğini bilmiyorum. Konuşmaları ve tavrından bu yönde yatkınlığı olduğu anlaşılıyordu." dedi.

Tanık H.İ.A ise 2011 yılında Bolu'da İnfaz Koruma Memuru olarak çalışmaya başladığını ifade ederek, "İşe ilk başladığım dönemde Bolu'ya köyden gidip gelirdim. Beraber işe başladığım Ö.F.A. bekar evinde kalırdı. Kendisi ile samimiyetimiz artınca evine de gidip gelmeye başladım. Burada belli bir süre sonra Bolu'da devam eden bir başka davada tutuklu yargılanan Yusuf Sefil isimli bir öğretmenle tanıştırılmıştım. Bu kişi bizimle sohbet toplantıları düzenlemeye başladı. Köyden gidip geldiğim için bu sohbetlere bir yıl içinde toplam 4-5 kez katıldım. Bunun dışında sohbetlere katılmadım." diye konuştu.