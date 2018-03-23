HABER

Bolu'da FETÖ'nün adliye yapılanması davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 14:08 | Son Güncelleme

Bolu'da FETÖ'nün adliye yapılanması davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) adliye yapılanmasına ilişkin haklarında dava açılan 20 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuksuz yargılanan 20 sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada dinlenen tanık H.Ç, emniyet ve savcılıkta verdiği ifadeleri tekrarladığını belirterek, 2013-2015'te sanık Ö.T. ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde çalıştığını söyledi.

Ö.T. ile aynı odayı paylaştığını da belirten H.Ç, "Bu nedenle kendisini tanırım. Ancak bu tanıma iş arkadaşlığı ile sınırlıydı. İş dışında neler yaptığını bilmem. 17-25 Aralık olaylarından sonra hükümet ile cemaat arasında yaşanan gerginlik nedeniyle hükümet aleyhinde konuşmalar yapıyordu. Konuşmaları sonucunda cemaati savunduğunu anlıyordum. Fakat bu yapı içinde bir faaliyet gösterip göstermediğini bilmiyorum. Konuşmaları ve tavrından bu yönde yatkınlığı olduğu anlaşılıyordu." dedi.

Tanık H.İ.A ise 2011 yılında Bolu'da İnfaz Koruma Memuru olarak çalışmaya başladığını ifade ederek, "İşe ilk başladığım dönemde Bolu'ya köyden gidip gelirdim. Beraber işe başladığım Ö.F.A. bekar evinde kalırdı. Kendisi ile samimiyetimiz artınca evine de gidip gelmeye başladım. Burada belli bir süre sonra Bolu'da devam eden bir başka davada tutuklu yargılanan Yusuf Sefil isimli bir öğretmenle tanıştırılmıştım. Bu kişi bizimle sohbet toplantıları düzenlemeye başladı. Köyden gidip geldiğim için bu sohbetlere bir yıl içinde toplam 4-5 kez katıldım. Bunun dışında sohbetlere katılmadım." diye konuştu.

Gittiği sohbetlerde, sanık R.Ç.'yi de gördüğünü de belirten H.İ.A, sanıklarla ilgili başka bilgisinin olmadığını kaydetti.

Tanık Ö.F.A da Bolu'da çalışmaya başlayıncaya kadar FETÖ ile bir ilgisinin olmadığını belirterek, "Bolu'da ev tuttuktan sonra R.Ç'nin arkadaşı olan tutuksuz sanık A.O.K, evime gelip gitmeye başladı. Bizim de samimiyetimiz arttı. Bir süre sonra dini sohbetler yapılmaya başlandı. Bu sohbetlerin bazılarında A.O.K. tarafından Fetullah Gülen videoları da izletiliyordu. Sohbetlere R.Ç. dışında Ö.T de katılırdı. Bu sohbetlerin ramazan ayı gibi dini tarihlere denk gelen dönemlerinde, 50-100 liralık bedelleri fitre olarak vermiştim." dedi.

Cumhuriyet savcısı ve sanıklar ile avukatları, tanıkların beyanlarına bir diyecekleri olmadığını ifade etti.

Mahkeme heyeti, tüm girişimlere rağmen ulaşılamadığı için ifadesine başvurulamayan gizli tanık "15 TEMMUZ-3"ün dinlenmesinden vazgeçilmesine karar vererek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi, sanıklar ile avukatlarının tevsi tahkikat taleplerini hazırlaması için 14 Mayıs'a erteledi.

Öte yandan, tutuklu sanıklar A.O.K ile A.O S.'nin de celse arasında yapılan tutukluluk incelemesi sonrasında tahliye edildiği öğrenildi.

- İddianameden

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'nin adliye yapılanması soruşturması kapsamında, Bolu Adliyesi ile bünyesinde bulunan Bolu T ve F Tipi cezaevlerinde görevliyken meslekten ihraç edilen 20 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Çiftlik Bank’ın sahibi Mehmet Aydın bunu planlıyormuş!Çiftlik Bank’ın sahibi Mehmet Aydın bunu planlıyormuş!
WhatsApp'ın kurucusu: 'Facebook'u silin'WhatsApp'ın kurucusu: 'Facebook'u silin'
Arnavut Met yakalandı!Arnavut Met yakalandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adliye yapılanması Bolu FETÖ/PDY

En Çok Okunan Haberler

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler

Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış

İlginizi Çekebilir

Nevşehir'de askeri uçak düştü!

Nevşehir'de askeri uçak düştü!

Meteoroloji bu gece için uyarmıştı! NASA uydusu görüntüledi, Türkiye'ye geliyor

Meteoroloji bu gece için uyarmıştı! NASA uydusu görüntüledi, Türkiye'ye geliyor

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

Batman'da operasyon başladı! Teröristler böyle görüntülendi

Batman'da operasyon başladı! Teröristler böyle görüntülendi

Kayıp genç ormanda direğe asılı şekilde ölü bulundu!

Kayıp genç ormanda direğe asılı şekilde ölü bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Orgeneral Güler o gece yaşananları anlattı: Akın Öztürk gelmek için yalvardı!

Orgeneral Güler o gece yaşananları anlattı: Akın Öztürk gelmek için yalvardı!

Başbakan Yıldırım: Kuzey Irak'a hava sahasını bugün itibarıyla açıyoruz

Başbakan Yıldırım: Kuzey Irak'a hava sahasını bugün itibarıyla açıyoruz

Herkes onu arıyor! Trabzon'da dereye uçan polis için 464 kişilik ekip!

Herkes onu arıyor! Trabzon'da dereye uçan polis için 464 kişilik ekip!

Gerçek kahraman! Şehit pilot, F-16 köyün üzerine düşmesin diye kendini feda etmiş

Gerçek kahraman! Şehit pilot, F-16 köyün üzerine düşmesin diye kendini feda etmiş

Uğruna 5 kişiyi öldürdü! Katliam köyünden son görüntüler

Uğruna 5 kişiyi öldürdü! Katliam köyünden son görüntüler

Taksim Gezi Parkı'ndaki eylemcilerin çadırlarını yaktıran polise hapis cezası

Taksim Gezi Parkı'ndaki eylemcilerin çadırlarını yaktıran polise hapis cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.