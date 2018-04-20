Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), "çatı yapılanması"na ilişkin, 34'ü tutuklu 119 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Bolu Ağır Ceza Mahkemesince özel olarak hazırlanan belediye nikah salonundaki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yakınları ve avukatları katıldı.
Duruşma, sanık avukatlarının, cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapması ile devam etti.
Avukat Hamza Deveci, 4 müvekkili hakkındaki iddialara ilişkin savunma yaptı.
Esasa ilişkin yazılı savunmalarını mahkemeye gönderdiğini kaydeden Deveci, bu savunmaları tekrar ederek, önce müvekkillerinin haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlarını talep etti.
Avukat Yusuf Renkli de hakkında silahlı terör örgütü üyeliği suçlaması ile dava açılan 4 sanık ile ilgili savunma yaptı.
İlk olarak tutuksuz sanık G.B. ile ilgili savunma yapan Renkli, müvekkili ile ilgili tanık beyanları, eski Bolu Valisi İbrahim Özçimen tarafından Sosyal Etüt ve Proje Müdürü olarak atandığı, Bank Asya hesabı olduğu ve örgüt tarafından hazırlanan AB projelerinin kabul edilmesini kolaylaştırdığı iddiaları bulunduğunu ifade etti.
Renkli, müvekkilinin İbrahim Özçimen tarafından kayrılarak müdür olarak atandığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.
G.B. hakkında ByLook ile birlikte örgüt üyeliğini belirtecek başka kriter olmadığını kaydeden Renkli, bu nedenle müvekkilinin örgüt üyeliği suçlamasından beraatını talep ettiğini belirti.
Bir başka müvekkili olan eski AFAD müdürü H.E. ile ilgili delil olarak gösterilen tanık beyanlarının tamamen duyuma dayandığını ve delil olarak kabul edilmemesi gerektiğini savunan Renkli, H.E'nin örgütün yayın organlarına aboneliği olmadığını iddia etti.
Avukat Mehmet Emin Güz ise, tutuksuz sanık M.K. ile ilgili savunma yaptı.
Cumhuriyet savcısının verdiği mütalaasında müvekkili hakkında beraat istediğini anımsatan Güz, iddia makamının mütalaasına iştirak ettiklerini belirterek, "Örgütün 'B' planı olarak soruşturmaların itibarsızlaştırılmasına yönelik çalışma yaptığı biliniyor. Müvekkilin Bolu'da sembol bir isim olduğu için bu plan gereğince bu iddianın ortaya atıldığını düşünüyoruz. Müvekkilimiz Bolu'da tanınan bir isimdir. Bu nedenle siyasal olarak tasfiye edilmesi adına bu iddiaların ortaya çıktığını ve kendisine iftira atıldığını belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.
Avukatların savunmalarını bitirmesinin ardından mahkeme heyeti, diğer avukatların da savunma yapması adına duruşmaya 24 Nisan Salı gününe kadar ara verdi.
- Mütalaa
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıklardan 4'ünün beraatını talep ederken, 5 sanığın ise terör örgütü yöneticiliği suçunu işlediği gerekçesiyle 15 yıldan 22 yıl altışar aya kadar, 3 sanığın etkin pişmanlık hükümleri doğrultusunda 1 yıl 10 ay 15 günden beşer yıla kadar, 5 sanığın ise örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçlarını işlediği gerekçesiyle 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapsini istemişti.
Savcı, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılanan diğer 101 sanığa ise 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutuklu sanıkların hükümle bu hallerinin devamına karar verilmesini talep etmişti.
Daha önceki duruşmalarda, firari 25 sanığın dosyasını ayıran mahkeme heyeti, savcı mütalaası öncesinde ise tutuksuz bir sanığın daha dosyasını ayırmış ve 10 tutuklu sanığın da tahliyesine karar vermişti.
- İddianameden
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen, 145 sanığın yer aldığı iddianamede, firari sanıklar Adnan Daylan, Cuma Kartal, Suat Türkoğlu, Mustafa Çaka, Ahmet Çelebi ile tutuklu sanıklar Şevket Kahraman, Ali Osman Çelik ve Emin Sinoplu'nun, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçlamasıyla 15 yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası isteniyor.
İddianamede, 137 sanık hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
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