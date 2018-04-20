İlk olarak tutuksuz sanık G.B. ile ilgili savunma yapan Renkli, müvekkili ile ilgili tanık beyanları, eski Bolu Valisi İbrahim Özçimen tarafından Sosyal Etüt ve Proje Müdürü olarak atandığı, Bank Asya hesabı olduğu ve örgüt tarafından hazırlanan AB projelerinin kabul edilmesini kolaylaştırdığı iddiaları bulunduğunu ifade etti.

Avukat Yusuf Renkli de hakkında silahlı terör örgütü üyeliği suçlaması ile dava açılan 4 sanık ile ilgili savunma yaptı.

Esasa ilişkin yazılı savunmalarını mahkemeye gönderdiğini kaydeden Deveci, bu savunmaları tekrar ederek, önce müvekkillerinin haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlarını talep etti.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesince özel olarak hazırlanan belediye nikah salonundaki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yakınları ve avukatları katıldı.

Renkli, müvekkilinin İbrahim Özçimen tarafından kayrılarak müdür olarak atandığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

G.B. hakkında ByLook ile birlikte örgüt üyeliğini belirtecek başka kriter olmadığını kaydeden Renkli, bu nedenle müvekkilinin örgüt üyeliği suçlamasından beraatını talep ettiğini belirti.

Bir başka müvekkili olan eski AFAD müdürü H.E. ile ilgili delil olarak gösterilen tanık beyanlarının tamamen duyuma dayandığını ve delil olarak kabul edilmemesi gerektiğini savunan Renkli, H.E'nin örgütün yayın organlarına aboneliği olmadığını iddia etti.

Avukat Mehmet Emin Güz ise, tutuksuz sanık M.K. ile ilgili savunma yaptı.

Cumhuriyet savcısının verdiği mütalaasında müvekkili hakkında beraat istediğini anımsatan Güz, iddia makamının mütalaasına iştirak ettiklerini belirterek, "Örgütün 'B' planı olarak soruşturmaların itibarsızlaştırılmasına yönelik çalışma yaptığı biliniyor. Müvekkilin Bolu'da sembol bir isim olduğu için bu plan gereğince bu iddianın ortaya atıldığını düşünüyoruz. Müvekkilimiz Bolu'da tanınan bir isimdir. Bu nedenle siyasal olarak tasfiye edilmesi adına bu iddiaların ortaya çıktığını ve kendisine iftira atıldığını belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.