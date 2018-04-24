Burkucu, daha önceden benzer suçlarla yargılananlar hakkında Yargıtay tarafından verilen bazı kararları da okuduktan sonra 4 müvekkilinin de bu kararlar doğrultusunda terör örgütü üyesi kabul edilemeyeceğini öne sürerek tahliyelerini istedi.

Dosya kapsamında sanıkların hiçbiri hakkında örgütün hiyerarşik yapısı içinde olduğuna dair bir delil olmadığını savunan Burkucu, müvekkilleri hakkında silahlı terör örgütünün amacı ve işlemek istediği suçları bildiğine dair bir delil de olmadığını savundu.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesince özel olarak hazırlanan belediye nikah salonundaki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yakınları ve avukatları katıldı.

Avukat Sabri Erhendekçi ise, diğer avukatların Yargıtay kararları ile ilgili geniş çaplı açıklamalar yaptığını, her davada aynı savunmaları yaptıklarını belirterek, "Müvekkilimizin kesin olarak cezalandırılması için yeterli derecede delil yoktur. Müvekkilimiz hakkında 4 tane ana iddia var. Bunlar, tanık beyanları ve toplantılara katıldığı iddiaları ile Bank Asya'da hesabı olması, Zaman gazetesi ve Sızıntı dergisine abone olması ile bazı derneklere üye olduğu iddialarıdır." dedi. Erhendekçi, bu delillere bakılarak ceza verilemeyeceğini ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, diğer sanık avukatlarının da savunmalarını yapması için duruşmaya yarına kadar ara verdi.

- İddianameden

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen, 145 sanığın yer aldığı iddianamede, firari sanıklar Adnan Daylan, Cuma Kartal, Suat Türkoğlu, Mustafa Çaka, Ahmet Çelebi ile tutuklu sanıklar Şevket Kahraman, Ali Osman Çelik ve Emin Sinoplu'nun, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçlamasıyla 15 yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

İddianamede, 137 sanık hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Mahkeme, önceki celselerde 25 firari ile tutuksuz bir sanığın dosyasını ayırmıştı.