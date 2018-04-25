Erdoğan, Bulgaristan’da doğan müvekkilinin vatan ve din hasreti çektiği için Türkiye'ye gelir gelmez tüm dini cemaatlerle ilişki kurduğunu savunarak, sanığın devletine zarar verecek ve bu ülkenin değerlerine aykırı bir düşünce güden örgütle irtibat kurmadığını öne sürdü.

Örgütün "il imamı" olduğu iddia edilen ve "terör örgütü yöneticiliği" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Şevket Kahraman'ın avukatı Oktay Erdoğan, müvekkilinin bir Kurban Bayramı'nda babasının evinde gözaltına alınarak tutuklanmasına rağmen basında "kaçarken yakalandı" şeklinde haberler yapıldığını ileri sürerek, sanık hakkında algı yaratılmaya çalışıldığını iddia etti.

Müvekkilinin bu dosya ile ilgili ilk soruşturma başladığında ortada olmadığını ve sonradan ilişkilendirildiğini söyleyen Erdoğan, "Hem de imam olarak eklenmiş. Bolu’da örgüt şeması belirlenirken bir imama ihtiyaç duyulmuş ve müvekkilim de bu pozisyona uygun görülerek yazılmıştır. Müvekkilim hakkında 2 kişi ifade vermiş. İtirafçıların ifadeleri irdelendiğinde bir kişinin bu kadar şeyinin bilmesinin imkanının olmadığı görülür. O nedenle doğruluğuna inanmıyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, müvekkilinin kod adı kullandığı iddialarının da gerçeği yansıtmadığını savunarak, isminin alaya alınması nedeniyle başka bir isim kullanmayı seçtiğini iddia etti.

- Mahkeme başkanından "Bunlar yalan söylüyor" tepkisi

Savunmanın ardından Mahkeme Başkanı Seyfi Han, Bolu'da devam eden FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamına yüzlerce insanı yargıladığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu masum insanlardan ByLock kullandığını anlatan kaç kişi var. Fetullah Gülen’i bir dini lider, önder olarak gören insanlar olabilir. Buna kimse bir şey de diyemez ama iş bu raddeye geldikten sonra insanların çıkıp da 'Biz şurada durduk, yanıldık.' demesi gerekmez mi? FETÖ, yalanı milli spor olarak kullanan bir örgüt. Ben bütün örgütlere üye insanları yargıladım. PKK, DEAŞ, Hizbullah hepsini yargıladım. Şimdi bu örgütü yargılıyorum. Bütün örgütler içinde kıyas yapma imkanım da var. Diğer örgütlerin üyeleri yalan söylemiyor ama bunların hepsi yalan söylüyor. Yaptıklarını anlatmıyor. İyi niyetli Müslümanlar, safi niyetle çalışan insanlar, bu örgütün kement attığı saf, temiz Anadolu çocukları, iş buraya geldikten sonra bu vebalden kurtulmak için bunları neden anlatmıyorlar." ifadesini kullandı.