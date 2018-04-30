Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "çatı yapılanması"na ilişkin, 34'ü tutuklu 119 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nce özel olarak hazırlanan belediye nikah salonundaki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yakınları ve avukatları katıldı.

Duruşma, sanık avukatlarının, cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapmalarıyla sürdü.

Daha sonra tutuklu ve tutuksuz yargılanan sanıkların son savunmaları alınmaya başlandı.

Tutuksuz sanık B.Ş, iddiaları kabul etmediğini, daha önceki ifadesinin ve avukatının savunmasının geçerli olduğunu söyleyerek, beratını talep etti.

Tutuksuz tanık A.C. de kendisinin terör örgütüne bilerek ya da bilmeyerek üyeliğinin olamayacağını savundu. Hakkında iddia edilen dernek üyeliğinin de kağıt üzerinde olduğunu ileri süren A.C. beratını istedi.

Tutuklu Sanık Ali Osman Çelik ise daha önceki savunmasının geçerli olduğunu anlatarak, "Çalıştığım şirket içerisinde yaptığım işlerin hepsi yasal işlerdir. Mahkemede dinlenilen kişiler beni tanımamaktadır. Çalıştığım şirketten ise 17-25 Aralık'tan sonra fikir ayrılığı nedeniyle ayrıldım 18 aydır tutukluyum tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum." dedi.