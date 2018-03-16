Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), "çatı yapılanması"na ilişkin, 35'i tutuklu 119 sanıklı davada, cumhuriyet savcısı mütalaa verdi.
Bolu Ağır Ceza Mahkemesince özel olarak hazırlanan Belediye Nikah Salonundaki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla avukatları ve yakınları katıldı.
Duruşmada, sanık avukatları ve sanıklar, taleplerini mahkemeye sundu.
Mahkeme heyeti, sanıkların soruşturmayı genişletme taleplerinin, davanın esasını etkileyecek durumda olmadığından reddine karar vererek, esas hakkındaki mütalaasını sunması için cumhuriyet savcısına söz verdi.
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıklardan 4'ünün beraatını talep etti.
Savcı, 5 sanığın ise terör örgütü yöneticiliği suçunu işlediği gerekçesiyle onbeşer yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.
Mütalaasında, 3 sanığın etkin pişmanlık hükümleri doğrultusunda 1 yıl 10 ay onbeşer günden 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep eden cumhuriyet savcısı, 5 sanığın ise örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçlarını işlediği gerekçesiyle 7 yıl altışar aydan onbeşer yıla kadar hapsini istedi.
Savcı, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılanan diğer 101 sanığa ise 7 yıl altışar aydan onbeşer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutuklu sanıkların hükümle bu hallerinin devamına karar verilmesini istedi.
Diğer taraftan tutuksuz yargılanan ve terör örgütü yöneticiliğinden cezalandırılmasını istediği Ertuğrul Fatih Tıraş'ın yeniden tutuklanması yönünde karar verilmesini isteyen cumhuriyet savcısı, dava devam ederken geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden tutuksuz sanık Şentürk Çoban hakkındaki suçlamanın düşürülmesini belirtti.
Mahkeme heyeti, sanıklardan M.M'nin tahliyesine karar vererek sanık avukatları ve sanıkların, mütalaasına karşı savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı 9 Nisan'a erteledi.
Bu arada, geçen duruşmada firari 25 sanığın dosyasını ayıran mahkeme heyetinin, celse arasında tutuksuz bir sanığın daha dosyasını ayırdığı, 10 tutuklu sanığı da tahliye ettiği öğrenildi.
- İddianameden
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Ağır Ceza Mahkemesince 145 sanık hakkında kabul edilen 120 sayfalık iddianamede, firari sanıklar Adnan Daylan, Cuma Kartal, Suat Türkoğlu, Mustafa Çaka, Ahmet Çelebi ile tutuklu sanıklar Şevket Kahraman, Ali Osman Çelik ve Emin Sinoplu'nun, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçlamasıyla 15'er yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası isteniyordu.
İddianamede, 137 sanık hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl altışar aydan onbeşer yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.
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