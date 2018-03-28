Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki oluşumuna ilişkin 23'ü tutuklu 64 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nce özel olarak hazırlanan Belediye Nikah Salonu'ndaki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla avukatları ve yakınları katıldı. Duruşmada, sanık avukatları cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapmaya devam etti. Haklarında dava açılan 2 kişinin avukatlığını üstlenen Bilal Kumcu, müvekkillerinden tutuksuz sanık H.E'nin Sızıntı dergisi aboneliğiyle ByLock kullandığı gerekçesiyle yargılandığını anımsattı. Müvekkilinin biyoloji öğretmeni olduğunu ifade eden Kumcu, "Müvekkilim biyoloji bölümü öğretmeni olduğu için mesleki gelişimini sağlamak adına uluslararası dergilerin yanında Sızıntı dergisini de almıştır. Bu abonelik çok uzun sürmemiştir, bu suç teşkil etmez. Sızıntı ve gazete gibi yayınların örgüt üyeliğine delil teşkil etmeyeceğini düşünüyorum." dedi. Kumcu, ByLock tespitlerinin MİT tarafından elde edilen birtakım delillerden yola çıkılarak yapıldığını anlatarak, "ByLock listelerinin çıkmasının ardından birçok kişi gözaltına alınarak tutuklandı ama bu delillerin bir şüpheliden gelmediğini, MİT tarafından verildiğini biliyoruz. MİT'in bu verileri elde etmesinin hukuken yanlış olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle müvekkilimin ByLock kullandığı iddiasını kabul etmiyoruz." şeklinde konuştu.

Müvekkilinin yaptığı ilk savunmasında teknolojiden anlamadığını, mail adresinin bile olmadığını hatta okulda bile akıllı tahta kullanmaktan kaçınarak halen eski usul tahta kullanmayı tercih ettiğini anlattığını dile getiren Kumcu, müvekkilinin telefonunu eşinin sık sık kullandığını, ByLock tespitlerinin yanlış olduğunu savundu. Kumcu, müvekkili M.G. hakkında da ByLock iddialarının olduğunu anımsatarak, diğer müvekkille yaptığı ByLock savunmasını tekrar etti. Müvekkilinin cep telefonu ve bilgisayarında yapılan dijital inceleme sonucunda "Herkul.org" adresine girdiğinin tespit edildiğini de kaydeden Kumcu, "Ama bu girişin tarihi belli değil. Bu örgüt liderine sempati duymak, onun yayınlarını ve yazılarını okumak terör örgüt üyeliği suçunu teşkil etmez. Bu yönde Yargıtay kararı da vardır." dedi. Hakkında dava açılan 3 kişinin avukatlığını üstlenen Abdurrahman Bayramoğlu da müvekkillerinin suçsuz olduğunu belirterek, "Müvekkillerimin üçü de öğretmen. Suç delilleri de hepsi açısından aynı. Sendika üyesi olmak ve Bank Asya'ya hesap açtıkları gerekçesi ile cezalandırılmaları talep edildi." diye konuştu.

Bayramoğlu, müvekkillerinin suçlandığı konular hakkında Yargıtay tarafından alınan bazı kararları okuyarak, "FETÖ'nün terör örgütü olduğundan hiçbir şüphe yoktur ama müvekkillerimin bu örgüte üye olduğu asla kabul edilemez çünkü onların bu yapıya yakın olduğu dönemde bu örgütün varlığı bilinmiyordu. Müvekkillerin de bunu bilmesi mümkün değildi." ifadesini kullandı. Avukatların savunmalarını tamamlamasının ardından sanıklar cumhuriyet savcısının mütalaasına karşı savunma yapmaya başladı. Tutuklu sanıklardan Abdurrahman Emen, Sızıntı dergisine üye olmak ve ByLock kullandığı iddiaları ile suçlandığını anımsatarak, bu suçlamalar nedeniyle 20 aydır tutuklu bulunduğunu söyledi. Emen, yapılan incelemeler sonucunda 14 kez ByLcok bağlantısının tespit edilebildiğini dile getirerek, "Ben bu tespitlerin teknik bir yanlışlıktan olduğunu düşünüyorum. 20 aydır tutukluyum benzer durumda olan şahısların tahliye olduğunu biliyorum. Önce tahliyemi sonra da beraatımı talep ediyorum." dedi. Hakkında açılan davada tutuksuz yargılanan D.K. ise sadece örgüte müzahir sendikaya üyesi olduğu gerekçesiyle dava açıldığını belirtti.