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Bolu'da FETÖ'nün "emniyet yapılanması" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 17:43 | Son Güncelleme

Örgütün ildeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında açılan davada, 28'i tutuklu 71 sanığın yargılanmasına devam edildi

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasına ilişkin 28'i tutuklu 71 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bolu Adliyesi'ndeki mahkeme salonlarının yeterli olmaması nedeniyle Ağır Ceza Mahkemesi'nce özel olarak hazırlanan Belediye Nikah Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile yakınları katıldı.

Duruşmada, sanık avukatları ile sanıklar, cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapmaya başladı.

Tutuksuz sanık E.N'nin avukatı Tuncay Alnıak, müvekkilinin diş hekimi olduğunu belirterek, "Müvekkilimin kullandığı ve ByLock tespit edildiği iddia edilen telefon eşinin üzerine kayıtlı. Bilirkişi raporlarında 8 bağlantı var. Artık ByLock ile ilgili ne söylesek bir şey değişmiyor. Ama bence hukukçuların birçoğu bunun hukuka aykırı olduğunu düşünüyor." şeklinde konuştu.

Alnıak, ByLock isimli uygulamanın dünyada 10 milyondan fazla kişi tarafından indirildiğini de ifade ederek, "Türkiye’de bu sayı 210 bin kişi. ByLock olmasının örgüt üyeliği için yeterli olduğunu biliyoruz. Ama biz bunun neden indirildiğini anlamak zorundayız. Biz gizliliği severiz. Herkes fiskos konuşmayı sever. Biz cemaat ile örgütü ayırmak zorundayız." diye konuştu.

Müvekkili hakkında ByLock dışında bir delil olmadığını savunan Alnıak, "Örgüt üyeliğinin bazı kriterleri var ama müvekkilimde bu kriterler yok. Ayrıca örgüt tarafından verilen talimatları da uygulamış değil. O nedenle beraatine karar verilmesini talep ediyoruz." dedi.

Tutuklu sanık Davut Çınar ise yaklaşık 1,5 yıldır tutuklu olduğunu belirterek, hayatı boyunca hiçbir illegal yapı içinde bulunmadığını ileri sürdü.

Çınar, "ByLock iddiasına ilişkin bilirkişi raporunda telefonumun IMEI numarası belirtilerek birçok tespit yapılmış. Ama bunlarla ilgili detay verilmemiş. Bu konuda birçok çelişki vardır. Ayrıca BTK raporu ile ByLock raporu arasında da çelişkiler vardır. Hakkımdaki iddiaların yanlış olduğunu düşünüyorum. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, diğer sanıklar ve avukatlarının da savunma yapması için duruşmayı 11 Haziran'a erteledi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 77 sayfalık iddianamede, sanıkların "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu emniyet yapılanması FETÖ/PDY

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