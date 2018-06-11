Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasına ilişkin 28'i tutuklu 71 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Bolu Adliyesi'ndeki mahkeme salonlarının yeterli olmaması nedeniyle Ağır Ceza Mahkemesi'nce özel olarak hazırlanan Belediye Nikah Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile yakınları katıldı.
Duruşmada, sanık avukatları ile sanıklar, cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunmalarını sürdürdü.
Tutuksuz sanık İ.B'nin avukatı Aydan Özdemir, mütalaasında, müvekkili hakkında terör örgütü üyeliğine dair, ByLock kullanıcısı ve "Garson" adli gizli tanık beyanları şeklinde 2 suç isnadı yöneltildiğini belirtti.
Özdemir, sanığın ByLock kullanıcısı olmadığını savunarak, "Müvekkile ait üç adet IMEI üzerinde bilirkişi inceleme yapılmıştır. Raporu incelendiğinde, müvekkiline ait olan hatlardan ByLock serverlerine ait olduğu iddia edilen IP adresindeki sunucularla irtibat kurulduğu, başka bir IP adresindeki sunucu ile irtibatın bulunmadığı görülmektedir. Müvekkil tarafından kullanılan bu iki hattan, ByLock'a ait olduğu iddia edilen diğer IP'lere herhangi bir giriş yoktur. Bu da müvekkilin idaresi dışında ByLock serverlerine yönlendirildiğini, ByLock kullanıcısı olmadığını göstermekte." diye konuştu.
ByLock bağlantısı ve verisi bulunmamaktayken, müvekkili hakkında hazırlanan raporun gerçeği ve doğruluğunun tartışılacağını ileri süren Özdemir, müvekkilinin beraatini istedi.
Tutuksuz sanık H.A'nın avukatı Muzaffer Çift de müvekkili hakkında atfı cürüm mahiyetinde bir beyan ve teşhis dışında hükme esas alınabilecek herhangi bir delilin bulunmadığını iddia etti.
Hukukun en temel ilkelerinden birisinin, "şüpheden sanık yararlanır" ilkesi olduğunu söyleyen Çift, "Müvekkil hakkında bahsettiğim beyan dışında suçu işlediğini gösterir somut hiçbir delili bulunmamaktadır. Bu nedenle müvekkilimizin beraatine karar verilmesini talep ediyoruz." şeklinde konuştu.
Tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, diğer sanıklar ve avukatlarının savunma yapması için duruşmayı 19 Haziran'a erteledi.
- İddianameden
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 77 sayfalık iddianamede, sanıkların "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
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