Mahkeme başkanı Seyfi Han, duruşma öncesinde, sanıklarla ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü'nden istenen veri inceleme raporlarının mahkemeye ulaştığını belirterek, "Geçen celse 11 sanık ile ilgili olan inceleme raporları elimize ulaşmıştı. Şimdi de 'Mor Beyin' ve polis eşleri ile sivil sanıkların raporları dışındaki sanıkların raporları ulaştı. Şu anda elimizde tüm sanıkların raporları mevcut." dedi.

Bolu Adliyesi'ndeki mahkeme salonlarının yeterli olmaması nedeniyle Ağır Ceza Mahkemesi'nce özel olarak hazırlanan Belediye Nikah Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile yakınları katıldı.

Müvekkillerinin terör örgütü üyesi olmakla suçlandığını belirten Sarıkaya, "Terör örgütü üyeliği ile ilgili gerek Yargıtay, gerekse de doktrinde örgüt üyeliğinin belli şartlara sahip olması gerekiyor. Bunlar talimat alma, talimat verme, bir organik bağ olması ve hiyerarşik yapıya dahil olmak gibi kriterlerdi. Ancak tüm bunlara bakıldığında hiçbir müvekkilin böyle bir kastı bulunduğu konusunda delil yok." iddiasında bulundu.

Sarıkaya, örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock ile ilgili olarak da savunma yaptı.

ByLock ile alakalı şüpheden uzak denetime elverişli bir bilirkişi incelemesi yapılmadığını ileri süren Sarıkaya, "Bununla birlikte bu delil çıktığından bu yana 'Mor Beyin' ve diğer faktörler de dikkate alınmalı. Bu nedenle ByLock'un delil olarak değerlendirilmemesi gerektiği kanaatindeyiz. Ayrıca sanıklar hakkında örgüte bağlılığı gösteren bazı harf kodları gösterilmiş. Bu delilin de denetime elverişli olmadığını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Sarıkaya, tüm müvekkilleri ile ilgili genel açıklamalar yaptıktan sonra müvekkillerine yönlendirilen suçlamalar hakkında tek tek savunma yaptı.