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Bolu'da FETÖ'nün "emniyet yapılanması" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 18:42 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açılan davada, 28'i tutuklu 71 sanığın yargılanmasına devam edildi

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasına ilişkin 28'i tutuklu 71 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bolu Adliyesi'ndeki mahkeme salonlarının yeterli olmaması nedeniyle Ağır Ceza Mahkemesi'nce özel olarak hazırlanan Belediye Nikah Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile yakınları katıldı.

Mahkeme başkanı Seyfi Han, duruşma öncesinde, sanıklarla ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü'nden istenen veri inceleme raporlarının mahkemeye ulaştığını belirterek, "Geçen celse 11 sanık ile ilgili olan inceleme raporları elimize ulaşmıştı. Şimdi de 'Mor Beyin' ve polis eşleri ile sivil sanıkların raporları dışındaki sanıkların raporları ulaştı. Şu anda elimizde tüm sanıkların raporları mevcut." dedi.

Han'ın açıklamasının ardından duruşmada, sanık avukatları ile sanıklar, cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunmalarını sürdürdü.

İlk savunma yapan avukat Ali Mert Sarıkaya, cumhuriyet savcısının müvekkilleri ile ilgili iddialarını kabul etmediklerini söyledi.

Müvekkillerinin terör örgütü üyesi olmakla suçlandığını belirten Sarıkaya, "Terör örgütü üyeliği ile ilgili gerek Yargıtay, gerekse de doktrinde örgüt üyeliğinin belli şartlara sahip olması gerekiyor. Bunlar talimat alma, talimat verme, bir organik bağ olması ve hiyerarşik yapıya dahil olmak gibi kriterlerdi. Ancak tüm bunlara bakıldığında hiçbir müvekkilin böyle bir kastı bulunduğu konusunda delil yok." iddiasında bulundu.

Sarıkaya, örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock ile ilgili olarak da savunma yaptı.

ByLock ile alakalı şüpheden uzak denetime elverişli bir bilirkişi incelemesi yapılmadığını ileri süren Sarıkaya, "Bununla birlikte bu delil çıktığından bu yana 'Mor Beyin' ve diğer faktörler de dikkate alınmalı. Bu nedenle ByLock'un delil olarak değerlendirilmemesi gerektiği kanaatindeyiz. Ayrıca sanıklar hakkında örgüte bağlılığı gösteren bazı harf kodları gösterilmiş. Bu delilin de denetime elverişli olmadığını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Sarıkaya, tüm müvekkilleri ile ilgili genel açıklamalar yaptıktan sonra müvekkillerine yönlendirilen suçlamalar hakkında tek tek savunma yaptı.

Avukat Emre İlhan ise cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasında müvekkillerine yönelttiği suçlamalara karşı savunma yaptı.

Müvekkillerinin terör örgütü üyeliği suçunu işlediğine ilişkin bir delil olmadığını iddia eden İlhan, "Müvekkillerimin ByLock kullandığı, aleyhe tanık beyanları ve sohbetlere katılma ile gizli tanıktan ele geçirilen kartta örgüt üyesi olarak gösterildiği delil olarak kabul edilmiş. Biz bu iddialara katılmıyoruz." şeklinde konuştu.

İlhan, müvekkillerinin kendilerine yöneltilen suçlamalara karşı samimi bir şekilde beyanda bulunduğunu da savunarak, "Müvekkillerim sohbetlere ne amaçla gittiklerini, çocuklarını neden örgüte müzahir okullara gönderdiklerini ve Bank Asya'ya ne amaçla para yatırdıklarını anlattılar. Ama ByLock ile ilgili iddialar hakkında bir açıklama yapamıyoruz. Çünkü bu programı kullanmamıştır. ByLock'un delil olarak değerlendirilemeyeceğini konusunda beyanlarımızı daha önce de belirttik. Bu beyanlarımızı tekrar ediyoruz." dedi.

Duruşmaya diğer avukat ve sanıkların da cumhuriyet savcısının mütalaasına karşı savunma yapmaları için 26 Haziran'a kadar ara verildi.

- İddianameden

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 77 sayfalık iddianamede, sanıkların "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu emniyet yapılanması FETÖ/PDY

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