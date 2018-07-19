HABER

Bolu'da FETÖ'nün "emniyet yapılanması" davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 13:50 | Son Güncelleme

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi, 53 sanığı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün ile 8 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen hapis cezasına çarptırdı - 14 sanığın beraatini kararlaştıran mahkeme, haklarında açılan başka davalar bulunan 2 sanığın dosyasının ayrılmasına hükmetti - Mahkeme heyeti ayrıca 2 sanığın cezalandırılmasına yer olmadığına karar vererek, etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen 4 kişinin taleplerini reddetti

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet yapılanması"na ilişkin davada yargılanan 28'i tutuklu 71 sanıktan 53'üne, 1 yıl 10 ay 15 gün ile 8 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen hapis cezası verildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nce belediyenin nikah salonundaki duruşmada, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, dosyaya yeni eklenen deliller olduğunu belirtti. Daha sonra dinlenemeyen tanık O.K'nin tutuklu sanık Hakkı Kaynak hakkında bilgisine başvuruldu.

Tanık O.K, Erzurum'da görev yaptığı sırada Hakkı Kaynak'ı gittiği sohbetlerde birkaç kez gördüğünü belirtti. Kaynak'ın tüm sohbetlere katılmadığını da dile getiren O.K, bu olayın 2013 ile 2014 yılları arasında gerçekleştiğini kaydetti.

Tanığın dinlenilmesinin ardından son sözleri sorulan sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanıklar Mustafa Yurtdaş'a 8 yıl 1 ay 15 gün, Davut Çınar, Ekrem Güneysi, Emirhan Karalar, Ertuğrul Bozdağ, Hasan Erol, İmdat Çiftçi, İradet Taştekin, İsmail Bayramcı, Mehmet Ali Yıldız, Mevlüt Keleş, Muhammet Yıldırım, Murat Sel, Muzaffer Karakaya, Ömer Karabay, Yalçın Duran, Ceren Ahu Karabay ve İsmail Bozkurt'a 7 yıl 6 ay, Hikmet Başer, Kubilay Akgün ve Uğur Yaşar Günaydın'a 6 yıl 10 ay 15 gün, Cemalettin Özcan, Derya Aydın, Erkan Ergül, Esra Namlı, Hacı Seçen, Halil Yeşilyurt, Memduh Uysal, Mete Bülbül, Mustafa Tamer Çetin ve Özcan Köksal'a 6 yıl 6 ay 22 gün, Canan Bozdağ, Dilek Güneysi, Hülya Açar ve Yasemin Yurttaş'a ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme ayrıca bu sanıklardan tutuklu bulunanların bu hallerinin devamına, tutuksuz olanların ise yeniden tutuklanmasına yer olmadığına hükmetti.

Tutuklu sanıklar Adnan Yağmurlu, Ahmet Sürel, Ahmet Selçuk Tekin, Emrullah Tayyipoğlu, Hakan Eren, Hakkı Kaynak, Yunus Kılıç ve Zülfikar Ünlütürk'ü aynı suçtan 6 yıl 10 ay 15 gün, Murat Çolak ve Serhat Saban'ı 6 yıl 6 ay 22 gün hapse mahkum eden mahkeme, hükümle birlikte sanıkların tahliyelerine karar verdi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Erhan Kılıçarslan, İsmail Şimşek, Mesut Tüğen ve Uğur Öztürk'e 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geriye bırakan mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen ama talepleri kabul edilmeyen Cahit Sağlar'ı 7 yıl 6 ay, Halil İbrahim Zor, Musa Oğuz ve Ömür Kurt'u ise 6 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan B.T, C.K, F. K, H.D, İ.B, İ.E, K.A, S.B, U.S, V.G, H.S, L.A, M.D, M.T'nin beraatlerine hükmederken, A.F.Ö. ile O.H'nin ise cezalandırılmasına yer olmadığına kanaat getirdi.

Tutuklu sanıklardan S.D.A'nın İzmir'de, Ü.A'nın ise Van'da devam eden davaları nedeniyle bu sanıkların dosyalarının ayrılmasına hükmetti.

PARTNERGöçmendi milyoner oldu! Serveti dudak uçuklatıyorGöçmendi milyoner oldu! Serveti dudak uçuklatıyor
Çeşme'de plajlar dolduÇeşme'de plajlar doldu
Kayseri'de polis müdüründen dikkat çeken konuşma: Hiçbir kimseye, örgüte ve hele hele hiçbir cemaate ya da tarikata, şeyhe bağlı olmayacaksınızKayseri'de polis müdüründen dikkat çeken konuşma: Hiçbir kimseye, örgüte ve hele hele hiçbir cemaate ya da tarikata, şeyhe bağlı olmayacaksınız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bolu emniyet yapılanması FETÖ/PDY hapis cezası karar

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'nin 3 yıl önce söylediği 'Bir dalda iki kiraz' türküsünün görüntüleri ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin 3 yıl önce söylediği 'Bir dalda iki kiraz' türküsünün görüntüleri ortaya çıktı

Milyonlarca dolarlık TV kanallarının sahibine öz kızına cinsel istismardan 18 yıl 9 ay hapis

Milyonlarca dolarlık TV kanallarının sahibine öz kızına cinsel istismardan 18 yıl 9 ay hapis

Köşe yazarı Ersoy Dede'den Aref Ghafouri hakkında bomba iddia: Yalan Söylüyor

Köşe yazarı Ersoy Dede'den Aref Ghafouri hakkında bomba iddia: Yalan Söylüyor

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Domagoj Vida'nın gidişine onay çıktı

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Domagoj Vida'nın gidişine onay çıktı

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Tansu Çiller: Çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum!

Tansu Çiller: Çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum!

İlginizi Çekebilir

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Son dakika! OHAL sona erdi

Son dakika! OHAL sona erdi

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'den dikkat çeken FETÖ açıklaması: Yaşar Tunagür, Gülen'e yardım etti!

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'den dikkat çeken FETÖ açıklaması: Yaşar Tunagür, Gülen'e yardım etti!

HDP’den, terörist cenazesine katılan vekillere destek

HDP’den, terörist cenazesine katılan vekillere destek

Melih Gökçek'ten flaş Muharrem İnce tweeti! Böyle duyurdu

Melih Gökçek'ten flaş Muharrem İnce tweeti! Böyle duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ailesi CHP'li diye intihar etmeye kalkıştı: Artık dayanamıyorum

Ailesi CHP'li diye intihar etmeye kalkıştı: Artık dayanamıyorum

Hasan Ferit Gedik'in öldüğü Gülsuyu olaylarıyla ilgili yeni gelişme: 25 gözaltı

Hasan Ferit Gedik'in öldüğü Gülsuyu olaylarıyla ilgili yeni gelişme: 25 gözaltı

Görgülü Pastanelerinin sahibi Mehmet Çetin Sekizkardeş gözaltına alındı!

Görgülü Pastanelerinin sahibi Mehmet Çetin Sekizkardeş gözaltına alındı!

İzmir, Manisa ve Sivas'ta gıda zehirlenmeleri! Sayı 4 bine yaklaştı

İzmir, Manisa ve Sivas'ta gıda zehirlenmeleri! Sayı 4 bine yaklaştı

Kayseri'de polis müdüründen dikkat çeken konuşma: Hiçbir kimseye, örgüte ve hele hele hiçbir cemaate ya da tarikata, şeyhe bağlı olmayacaksınız

Kayseri'de polis müdüründen dikkat çeken konuşma: Hiçbir kimseye, örgüte ve hele hele hiçbir cemaate ya da tarikata, şeyhe bağlı olmayacaksınız

Bursa'da sokak ortasında rezalet!

Bursa'da sokak ortasında rezalet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.