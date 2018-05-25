Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasına ilişkin 28'i tutuklu 71 sanıklı davada cumhuriyet savcısı mütalaa verdi.
Bolu Adliyesi'ndeki mahkeme salonlarının yeterli olmaması nedeniyle Ağır Ceza Mahkemesi'nce özel olarak hazırlanan Belediye Nikah Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile yakınları katıldı.
Duruşmada, sanık avukatları ve sanıklar, taleplerini mahkemeye sundu.
Mahkeme heyeti, sanıkların soruşturmayı genişletme taleplerinin, davanın esasını etkileyecek durumda olmadığından reddine karar vererek, esas hakkındaki mütalaasını sunması için cumhuriyet savcısına söz verdi.
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıklardan 5'inin beraatını talep etti. Mütalaasında, 18 sanığın etkin pişmanlık hükümleri doğrultusunda 1 yıl 10 ay on beşer günden beşer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep eden cumhuriyet savcısı, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılanan diğer 48 sanığa ise 7 yıl altışar aydan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutuklu sanıkların hükümle bu hallerinin devamına karar verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, sanık avukatları ve sanıkların, savcı mütalaasına karşı savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı 4 Haziran'a erteledi.
Bir önceki duruşmada firari sanıklar Ümit Namlı ve Yelda Akbulut'un dosyasının bu davadan ayrılmasına hükmedilmişti.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 77 sayfalık iddianamede, tüm sanıkların "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla beşer yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
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