Bolu'da FETÖ/PDY operasyonu

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 muvazzaf subay ile bir üniversite çalışanı adliyeye sevk edildi.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen FETÖ/PDY üyelerinin tespiti amacıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde farklı tarihlerde Bolu İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan yüzbaşı H.Z. Elazığ'da, astsubaylar H.D. ile A.A. Bolu'nun Mengen ilçesinde ve Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Üniversitesi çalışanı ve yakalaması bulunan A.Ş. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
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