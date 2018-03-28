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Bolu'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 20:31 | Son Güncelleme

Hakkındaki yakalama kararı üzerine teslim olan yüksek lisans öğrencisi yurt dışı çıkış yasağı şartıyla salıverildi

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkındaki yakalama kararı üzerine teslim olan yüksek lisans öğrencisi yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu iddia edilen Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan R.T. isimli kadın, Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilen şüpheli, yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest kaldı.

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Bolu Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize

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