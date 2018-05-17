Bolu'da FETÖ/PDY operasyonu

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan zanlı İstanbul'da yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Biyoloji Bölümünden mezun olan B.B'nin saklandığı yeri tespit eden Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelinin saklandığı düşünülen evi takibe alan ekipler, yaptıkları operasyon sonucunda B.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye çıkartıldı.

Şüpheli B.B'nin yaklaşık 2 yıldır firari olduğu ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi.

