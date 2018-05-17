Bolu'da FETÖ/PDY operasyonu

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan zanlı İstanbul'da yapılan operasyonla gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Biyoloji Bölümünden mezun olan B.B'nin saklandığı yeri tespit eden Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Şüphelinin saklandığı düşünülen evi takibe alan ekipler, yaptıkları operasyon sonucunda B.B'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye çıkartıldı.
Şüpheli B.B'nin yaklaşık 2 yıldır firari olduğu ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi.
'Sayın Erdoğan, o listeyi kendiniz yapın'
İran karıştı! Dün gece başlayan protestolarda ölü ve yaralılar var
İsrailli sözcüden 'Neden Gazzelileri vuruyorsunuz?' sorusuna skandal yanıt
Yasak aşk skandalında yeni gelişme
Dilencilik yapan kadın 5,5 milyon dolar miras bıraktı!
Son dakika! Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'İsrail' için flaş öneri
O da ötanazi istedi! Partideki son kadehini ölüme kaldırdı
Eşi aldattı, tuttuğu dedektif dolandırdı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kraliçe Elizabeth' sorusuna Abdullah Gül'lü yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Asla izin vermeyeceğiz
Bakan İsmet Yılmaz'dan büyük müjde! 25 bin kişi...
Okuyucu Yorumları 0 yorum