Bolu'da 'Hatalı sürücüye kırmızı düdük' uygulaması

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da, 'Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük' projesi kapsamında, araçlardaki çocuklara kırmızı düdük, tişört ve broşür dağıtıldı. Trafik kurallarının anlatıldığı çocuklar, sürücünün kurallara uymaması halinde kırmızı düdüğü çalarak sürücüyü uyaracak.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla yollarda oluşabilecek trafik kazalarının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 81 ilde 'Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük' projesi başlatıldı. Proje kapsamında Bolu Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 Karayolu Gölköy Kavşağı mevkiinde uygulama yaptı. Uygulama kapsamında içinde çocuklu ailelerin bulunduğu araçlar durduruldu. Ekipler tarafından araçlarda bulunan çocuklara proje hakkında bilgi verilip, kırmızı düdük, tişört ve şapka hediye edildi. Çocuklardan, içinde bulundukları otomobilin sürücüsünün kurallara uymaması halinde kırmızı düdüğü çalması istendi. Çocuklar ve aileler projeden memnun kaldıklarını söyledi.

Proje hakkında bilgiler veren Bolu Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürü Serdar Ulusoy, "Tatil vesilesiyle yola çıkacak sürücülerimizin ve ailelerimizin güvenli bir şekilde ulaşabilecekleri yerlere yolculuklarını sağlaması amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından bugün itibariyle 81 ilimizde 'Ben de trafik polisiyim. Hatalı sürücüye kırmızı düdük' kampanyası başlatılmış bulunmaktadır. Bu kampanya çerçevesinde araçlarda yolcu olarak bulunan çocuklara bilgilendirme broşürü, kırmızı düdük, tişört ve şapka verilecektir. Araç sürücülerinin kurallara uymamaları durumunda araçta bu görev verdiğimiz çocuklarımız kırmızı düdüğü çalmak suretiyle güvenli yolculuk yapmaları konusunda diğer yolcular ile birlikte ikazda bulunacaktır. Bu konuda çocuklarımızı eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerimiz sözlü şekilde ve broşürlerle başlamıştır" dedi.