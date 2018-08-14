Bolu'da 'Hatalı sürücüye kırmızı düdük' uygulaması

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da, 'Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük' projesi kapsamında, araçlardaki çocuklara kırmızı düdük, tişört ve broşür dağıtıldı. Trafik kurallarının anlatıldığı çocuklar, sürücünün kurallara uymaması halinde kırmızı düdüğü çalarak sürücüyü uyaracak.
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla yollarda oluşabilecek trafik kazalarının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 81 ilde 'Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük' projesi başlatıldı. Proje kapsamında Bolu Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 Karayolu Gölköy Kavşağı mevkiinde uygulama yaptı. Uygulama kapsamında içinde çocuklu ailelerin bulunduğu araçlar durduruldu. Ekipler tarafından araçlarda bulunan çocuklara proje hakkında bilgi verilip, kırmızı düdük, tişört ve şapka hediye edildi. Çocuklardan, içinde bulundukları otomobilin sürücüsünün kurallara uymaması halinde kırmızı düdüğü çalması istendi. Çocuklar ve aileler projeden memnun kaldıklarını söyledi.
Proje hakkında bilgiler veren Bolu Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürü Serdar Ulusoy, "Tatil vesilesiyle yola çıkacak sürücülerimizin ve ailelerimizin güvenli bir şekilde ulaşabilecekleri yerlere yolculuklarını sağlaması amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından bugün itibariyle 81 ilimizde 'Ben de trafik polisiyim. Hatalı sürücüye kırmızı düdük' kampanyası başlatılmış bulunmaktadır. Bu kampanya çerçevesinde araçlarda yolcu olarak bulunan çocuklara bilgilendirme broşürü, kırmızı düdük, tişört ve şapka verilecektir. Araç sürücülerinin kurallara uymamaları durumunda araçta bu görev verdiğimiz çocuklarımız kırmızı düdüğü çalmak suretiyle güvenli yolculuk yapmaları konusunda diğer yolcular ile birlikte ikazda bulunacaktır. Bu konuda çocuklarımızı eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerimiz sözlü şekilde ve broşürlerle başlamıştır" dedi.
AP Türkiye Forumu'ndan Türkiye'ye Destek
İtalya'da köprü çöktü! Korkunç görüntüler geliyor...
Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı
12 yaşındaki erkek çocuğunu ıssız alana götürüp... Mahalleli bastı
Milletvekili Hayati Arkaz resmen MHP'ye geçti! Devlet Bahçeli imzaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız
Mahallede ölmeyi yasaklayan muhtar: Altınlar elimizde kaldı
Bir anne bunu nasıl yapar!
Yine sınır tanımadı! Ünlü oyuncu sahile elbiseyle inince...
Ünlü model şaşkına çevirdi! Muhabirlerin kendisini görüntülediğini fark edince...
Binlerce öğrenciye müjde! Belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum