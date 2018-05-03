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Bolu'da iki dakika arayla iki deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 06:00 | Son Güncelleme

Kentte peş peşe 3,8 ve 4 büyüklerinde iki ayrı deprem kaydedildi

Bolu'da iki dakika arayla 3,8 ve 4 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.30'da merkez üssü Bolu olan 3,8 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Bu depremden iki dakika sonra merkez üssü yine Bolu olarak tespit edilen 4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha oldu.

İlk depremin yerin 8 kilometre, ikincisinin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
AFAD Bolu deprem

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