Bolu'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mengen istikametine giden Bekir Çelikbaş idaresindeki 34 BGH 815 plakalı otomobil, Yeniçağa kavşağında Kamil Yeniyayla yönetimindeki 34 TK 1990 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan Melek Ayhan, Gökçe Ayhan, Deniz Selim Üzgüş, Öykü Benan Çelikbaş ile Görken İlerde Ayhan yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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