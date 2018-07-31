HABER

Bolu'da iş kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 12:29 | Son Güncelleme

Bolu'da iş kazası: 1 ölü

Bolu'da bir yem fabrikasında çalışan işçi, yaklaşık 20 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yukarısoku Mahallesi'nde bulunan bir yem fabrikasında çalışan Abdullah Altun (54), kullandığı forkliftin devrilmesi sonucu, yaklaşık 20 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Diğer çalışanlar tarafından haber verilen UMKE ve sağlık ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkartılan Altun, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Altun, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

PARTNERİşte Mars'a yapılacak konut projeleriİşte Mars'a yapılacak konut projeleri
Sokak sanatçılarından ‘Şiddete karşı’ canlı heykel duruşuSokak sanatçılarından ‘Şiddete karşı’ canlı heykel duruşu
Asker uğurlama konvoyu trafiği kapattı, ambulans yan yola girdiAsker uğurlama konvoyu trafiği kapattı, ambulans yan yola girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bolu iş kazası

En Çok Okunan Haberler

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hangi gün yatacak? Emeklilere erken maaş müjdesi

NASA uzmanı Türkiye'yi uyardı: Daha çok yaşayacaksınız!

NASA uzmanı Türkiye'yi uyardı: Daha çok yaşayacaksınız!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı

Metrobüste yaşanan yer verme kavgası gündemi sarsmıştı! O kadın konuştu...

Metrobüste yaşanan yer verme kavgası gündemi sarsmıştı! O kadın konuştu...

Acun Ilıcalı TV8 için bombaları patlattı! 'Yeni diziler ve transferler var'

Acun Ilıcalı TV8 için bombaları patlattı! 'Yeni diziler ve transferler var'

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyarbakır'daki devlet hastanesinde korkunç iddia! Hamile kadını döve döve doğurttular

Diyarbakır'daki devlet hastanesinde korkunç iddia! Hamile kadını döve döve doğurttular

Doğum yapan kadını hemşireler tekme tokat dövdü iddiası!

Doğum yapan kadını hemşireler tekme tokat dövdü iddiası!

Kırşehir'de çatıda uyuyan adam aşağıya düştü

Kırşehir'de çatıda uyuyan adam aşağıya düştü

Adnan Oktar'ı gözaltına alan polise küfredip 'Sıkıysa bana da yap' demişti... Polis de yaptı!

Adnan Oktar'ı gözaltına alan polise küfredip 'Sıkıysa bana da yap' demişti... Polis de yaptı!

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan çok sert ABD çıkışı: Twitter'dan tehdit ediyorlar

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan çok sert ABD çıkışı: Twitter'dan tehdit ediyorlar

Kıskançlık krizine girdi, eşini boğarak öldürdü

Kıskançlık krizine girdi, eşini boğarak öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.