Bolu'da iş kazası: 1 ölü

Bolu'da bir yem fabrikasında çalışan işçi, yaklaşık 20 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yukarısoku Mahallesi'nde bulunan bir yem fabrikasında çalışan Abdullah Altun (54), kullandığı forkliftin devrilmesi sonucu, yaklaşık 20 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Diğer çalışanlar tarafından haber verilen UMKE ve sağlık ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkartılan Altun, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Altun, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

