Bolu'da iş kazası: 1 ölü

Bolu'nun Göynük ilçesindeki termik santralde başı makine bandına sıkışan işçi kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Göynük'teki termik santralde çalışan Fatih Boztepe (33), sabah saatlerinde işe başladıktan kısa süre sonra bir anlık dalgınlık sonucu başını, dönen makine bandına sıkıştırdı.

Fabrikadaki işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Boztepe'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Boztepe’nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, Şehit Ziya Sarpkaya Göynük İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedin, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'na gönderileceği öğrenildi.

Boztepe'nin iş kazası geçirdiği haberini alan eşi İlkay ve çocukları Hamza (3), Aslı (5) Boztepe ile kayınvalidesi ve kayınpederi de yaşadıkları Ankara'nın Nallıhan ilçesinden hastaneye geldi.

Ölen işçinin kayınvalidesi Nursel Karataş, gazetecilere yaptığı açıklamada, damadının iş kazası geçirdiğini haber alır almaz buraya geldiklerini ancak ölümünün nasıl gerçekleştiğine dair net bilgiye sahip olmadıklarını ifade etti.

