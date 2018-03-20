Bolu'da kaçak kazı operasyonu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde define arama amacıyla kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 13 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dereçetinören köyü Taykadın mevkinde İsmail ve Mehmet Yılmazdemir'e ait tarlada kepçeyle kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma harekete geçti.
Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, kaçak kazı yapan ve ifadeleri doğrultusunda olayla ilgili olduğu belirlenen 13 şüpheliyi gözaltına aldı.
Ayrıca define aramada kullanılan araç ve gereçlere de ekipler tarafından el konuldu, şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Tarlada iş makinesiyle yaklaşık 15 metre derinliğinde 2 noktada kazı yapıldığı öğrenildi.
Otomobil içinde fuhuş yaparken basıldılar!
Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!
ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü
AK Parti'de devrim gibi karar! İşte 2019 seçimi bombası
ABD'den Menbiç açıklaması: Çekilmiyoruz!
Denizli'de vahşet! Öldürüp yarı çıplak halde yol kenarına attılar
Facebook'un patronuna büyük şok! Bir günde 4 milyar dolarını kaybetti!
Polisten 639 milyon liralık dev vurgun!
AK Partili Bakan'a protesto şoku! Konvoyun önünü kestiler...
Çin grup ilişki skandalıyla çalkalanıyor! Hostes ve pilotlar...
Ona bakan bir daha bakıyor! İşte dünyanın en ateşli hemşiresi
Telefonları kasıp kavuran uygulamalar
Okuyucu Yorumları 0 yorum