Bolu'da kaçak kazı operasyonu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde define arama amacıyla kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 13 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dereçetinören köyü Taykadın mevkinde İsmail ve Mehmet Yılmazdemir'e ait tarlada kepçeyle kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma harekete geçti.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, kaçak kazı yapan ve ifadeleri doğrultusunda olayla ilgili olduğu belirlenen 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ayrıca define aramada kullanılan araç ve gereçlere de ekipler tarafından el konuldu, şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Tarlada iş makinesiyle yaklaşık 15 metre derinliğinde 2 noktada kazı yapıldığı öğrenildi.