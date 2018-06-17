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Bolu'da kamyonetle traktör çarpıştı: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 09:27 | Son Güncelleme

Bolu'da kamyonetle traktör çarpıştı: 8 yaralı

Bolu'da kamyonetin traktörle çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gerede ilçesi Ibrıcak köyü mevkisinde seyreden Erol Arslanyürek yönetimindeki 34 DD 2936 plakalı kamyonet, aynı yöne giden Kemal Ergin yönetimindeki 14 KA 718 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada, traktör sürücüsü Ergin ile traktörün kasasında bulunan Emine, Medine, Elif Nur, Kamil ve Emine Ergin ile kamyonette bulunan Safiye ve Elmas Arslanyürek yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Gerede traktör yaralı

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