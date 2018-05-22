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Bolu'da "kardeş cinayeti" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 14:23 | Son Güncelleme

Tarım aleti nedeniyle kavgalı olduğu kardeşini öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı - Tutuklu sanık Celal Özer: - "Bende bulunan tarım aleti yüzünden defalarca kavga ettik. Olayların bu noktaya geleceğini bilseydim, tarım aletini kardeşime bağışlardım"

Bolu'da kardeşini öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan ilk duruşmaya, kardeşini tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık Celal Özer ve yakınları ile öldürülen İsmail Özer'in yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından, tutuklu sanık Özer savunmasına başladı.

Babasının ölümünden sonra "çizel" adı verilen tarım aleti yüzünden kardeşiyle kavgalı olduklarını anlatan Özer, "Bende bulunan tarım aleti yüzünden defalarca kavga ettik. Olayların bu noktaya geleceğini bilseydim tarım aletini kardeşime bağışlardım." dedi.

Sanık Özer, olaydan önceki gün hastaneden çıktıktan sonra eve geldiğinde arabasının çalındığını aktararak, "Arabamız, ölen kardeşimin evinin önünde patates satan Y.Ö'nün barakasının yanında duruyordu. Ben Y.Ö'nün yanına giderek, yanına çağırdığı adamlara dikkat etmesini söylemiştim. Bu esnada kardeşim de oradaymış. Bana 'yemeyenin malını yerler' ve 'yapmayanın malını yaparlar' tarzında bir şeyler söyleyerek saldırdı. Ağzıma doğru yumruk attı." diye konuştu.

Tartışmadan sonraki gün kardeşinin arkadaşı ile görüşmek için yanına gittiğini savunan Özer, şöyle devam etti:

"Benim amacım, arkadaşı ile konuşarak kardeşim ile aramızı yapmasını sağlamaktı. Arabadan indiğim esnada H.A'nın aracı hareket etti. Ben aracı takip etmeye başladım. Köprüyü geçtikten sonra Ovadüzü Mahallesi'ne yakın bir yerde araç durdu. Ben de yanlarında durdum. Arabaya baktığımda kardeşimin direksiyonda olduğunu gördüm. Beni tekrar dövebileceğini düşünerek, korkutmak amacıyla yanımdaki silahla aşağıya indim. Bana kardeşim bu sırada 'Sen daha akıllanmadın mı, bizi niye takip ediyorsun?' diyerek, kapıyı araladı. Ben de korkutmak amacıyla kapının alt tarafına doğru 2 el ateş ettim. Sonra kardeşim araçla birlikte hızlıca hareket etti."

Sanık Özer, daha sonra kendisinin eve döndüğünü söyleyerek, "Ben sadece konuşmak maksadıyla aracı takip ettim. Araç durduğunda kardeşimin içinde olduğunu anladım. Öldürmek kastım yoktu." iddiasında bulundu.

- Tanık olayı anlattı

Maktulün arkadaşı tanık H.A. ise İsmail Özer ile alkol aldıkları sırada Celal Özer’i gördüklerini ve uzaklaşmak istediklerini belirterek, "Ancak Celal Özer bizi takip etmeye başladı. Otomobili İsmail kullanıyordu. Celal’in takip ettiğini görünce yol kenarında durdu. Celal de yanımızda durdu ve hiçbir şey söylemeden silahını çıkarıp ateş etti. İsmail, 'Vuruldum' diye bağırarak, bir anda gaza bastı. Ben de kaza yapmamak için direksiyonu tarlaya doğru kırdım ve sonra 112’yi aradım." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenilmesi ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Bolu'da, 11 Kasım 2017'de Ovadüzü Mahallesi'nden kent merkezine doğru aracıyla seyreden İsmail Özer (55), kendisini takip eden kavgalı olduğu ağabeyi Celal Özer tarafından tabancayla vurulmuş ve olay yerinde hayatını kaybetmişti.

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Bolu cinayet davası kardeş

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