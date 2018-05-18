Bolu'da kimyasal maddeden zehirlenme iddiası

Bolu'nun Gerede ilçesinde bir demir işleme fabrikasında izolasyonda kullanılan kimyasal maddeden etkilenen 15 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye, Gerede Organize Sanayi Bölgesi'nde bir demir işleme fabrikasında bazı işçiler su tankı yapımında kullanılan kimyasal maddelerden etkilendi.
Olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Kimyasal maddeden etkilenen yaklaşık 15 işçi, ambulanslarla Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri de ölçüm yapmak için olay yerine doğru yola çıktı.
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