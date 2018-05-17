Bolu'da KYK yurdunda oda ışıklarıyla 'Kudüs' yazıldı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda kalan öğrenciler, İsrail'in Kudüs’teki Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı Filistinlilerin yanlarında olduklarını göstermek amacıyla binalarındaki ışıklarla 'Kudüs' yazdı.

Bolu’da, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı bin öğrencinin kaldığı Bolu Seyit Avşar Yurdu’ndaki öğrenciler, İsrail’in zulmüne karşı Filistin halkının yanında olduklarını göstermek için odalarındaki ışıklarla 'Kudüs' yazdı. Tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak saat 21.00’de başlayan etkinlikle ilgili konuşan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Şerafettin Çilkara, “Zalim İsrail’in zulmüne karşı direnen Filistinli vatandaşlara destek vermek amacıyla KYK'nın Türkiye'nin bütün yurtlarında Kudüs temalı bir gösteri sergilendi. Bu anlamda bütün KYK mensupları olarak Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek maksadıyla bütün binalarımızda Kudüs yazısı ile destek vermeye çalıştık. Gönlümüz, desteğimiz Filistinli Müslüman kardeşlerimizin yanındadır. Hepsinin Allah yardımcısı olsun. Organizasyonda öğrencilerimizin desteği ve katkılarıyla bu tema işlendi" dedi.

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