Bolu'da maden ocağındaki göçük

Bolu'nun Mengen ilçesinde linyit madeni ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçinin cenazesi, memleketi Karabük'ün Yenice ilçesinde toprağa verildi.

Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan İbrahim Değirmenci'nin (30) cenazesi, Yenice ilçesine bağlı Satuk köyüne getirildi.

Uzunkum Camisi'ndeki cenaze törenine, Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, Yortan Belde Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki, Gökçesu Belde Belediye Başkanı Atilla Ateş, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Değirmenci'nin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Abdullahoğlu köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Bolu'nun Mengen ilçesinde 18 Mart Pazar günü linyit madeni ocağında meydana gelen göçükten kurtarılarak Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçi İbrahim Değirmenci, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayda yaralanan işçi Ali Işık (41) da Mengen Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı.