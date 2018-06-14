Bolu'da motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü

Bolu'nun Mengen ilçesinde park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Gökçesu beldesinden Mengen yönüne giden Recep Göktepe (56) idaresindeki motosiklet, Yazıyaka Mahallesi'nde yol kenarında park halinde bulunan 14 GH 478 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada ağır yaralanan Göktepe, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.
Göktepe, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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