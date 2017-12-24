Bolu'da mutfak malzemesi yüklü tırda yangın

Bolu'da mutfak malzemesi yüklü tırda çıkan yangın, hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Anadolu otoyolundan İstanbul istikametine giden Rus uyruklu Glodeanu İon idaresindeki BL DT 177 plakalı mutfak malzemesi yüklü tırda, Paşaköykavşağı yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden sürücü, tırı emniyet şeridinde durdurarak, alevleri söndürmeye çalıştı. Sürücünün çabalarının sonuçsuz kalması üzerine, yangın kısa sürede büyüdü.
Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan otoyolun İstanbul istikameti, çalışmaların ardından trafiğe açıldı.
Yangın, tırda hasara neden oldu.
(AA)
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