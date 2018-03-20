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Bolu'da "nevruz ateşi" yakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 21:36 | Son Güncelleme

Bolu'da 2 gün sürecek nevruz kutlamaları yakılan nevruz ateşi ile başladı - Kırgız ve Özbek çocuklar yöresel kıyafetleri ile halk oyunu gösterisi yaptı

Bolu'da 2 gün sürecek Nevruz kutlamaları protokol üyeleri tarafından yakılan nevruz ateşi ile başladı.

Bolu Valiliği kutlama komitesi tarafından planlanan programa göre 2 gün sürecek olan nevruz kutlamalarının Bolu Belediyesi tarafından organize edilen ilk etkinliği gerçekleşti.

Kent Meydanında hazırlanan alanda Bolu Valisi Aydın Baruş, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Belediye Başkan Yardımcıları Emine Davarcıoğlu ve Zerrin Biçen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hasan Kaplani nevruz ateşini yaktı.

Örs üzerinde demir döven protokol daha sonra Bolu Belediyesi tarafından hazırlanan kutlama programına katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kutlama programında, Bolu Belediye Bandosu "Memleketim" ve "Sev kardeşim" isimli şarkıları çaldı.

Belediye bandosunun çaldığı şarkılara nevruz kutlamalarına katılmak için Bolu'ya gelen Kırgız ve Özbek çocuklar dans ederek eşlik etti.

Bolu Belediyesi Halk Oyunları Ekibinin dans gösterilerinin ardından Kırgız ve Özbek halk oyunları ekipleri yöresel kıyafetleriyle gösteri sundu, nevruzu anlatan şarkılar söyledi.

Nevruz kutlamalarının ilk etkinliği yakılan nevruz ateşinin üzerinden atlanması ile sona erdi.

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Bolu Bolu Valisi Aydn Baruş Nevruz Nevruz ateşi

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