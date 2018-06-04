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Bolu'da, ortaokul öğrencisi derede boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 16:25 | Son Güncelleme

Bolu'da, ortaokul öğrencisi derede boğuldu

Bolu'nun Gerede ilçesinde, serinlemek için dereye giren ortaokul öğrencisi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, ortaokul öğrencisi Kerim Eğri (13), 3 arkadaşı ile Gerede’nin Salur köyü yakınlarından geçen Ulusu Deresi'ne yüzmeye gitti. Bir süre yüzen Eğri’nin suyun üzerine çıkmadığını gören arkadaşları jandarmadan yardım istedi.

Bu sırada dereye girerek Eğri’yi aramaya başlayan köy sakinlerinden 3 kişi, UMKE, sağlık ve itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesi üzerine çalışmalarını bıraktı.

Eğri'nin cenazesi, Bolu Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı balık adamlar tarafından bulunarak dere kenarına getirildi.

Cenaze, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürüldü.

Küçük çocuğun cenazesi çıkartılırken fenalık geçiren yakınlarına ise sağlık ekipleri müdahale etti.

Eğri ile dereye giren, yaşları 12 ila 16 arasında değişen arkadaşları da ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
boğulma Bolu Gerede ortaokul öğrencisi

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