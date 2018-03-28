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Bolu'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 03:15 | Son Güncelleme

Kamyonla çarpışan otomobildeki sürücü ve iki kişi, araçta sıkışarak yaralandı - İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırılan üç yaralıdan ikisi hayatını kaybetti

Bolu'da bir otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ovadüzü Mahallesi Ovadüzü Sokağı'nda Bolu kent merkezi istikametine seyreden Nihat Koban (44) idaresindeki 06 FZ 8898 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hasan Özşahin'in kullandığı yem yüklü 14 EG 291 plakalı kamyon, Kocasu Çayı mevkisinde çarpıştı.

Kazada, sürücü Nihat Koban ile Ahmet Öztürk (42) ve Mürsel Çayır (43) otomobilde sıkışarak yaralandı.

Yaralılardan Koban ile Çayır, olay yerine gelen Bolu Belediyesine bağlı itfaiye kaza kırım ekiplerince araçtan çıkarılarak ambulanslara taşındı.

Durumu ağır olan Öztürk'e ise sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı aracın içinde müdahale edildi. Daha sonra araçtan çıkarılan yaralıya bir süre otomobilin yanında kalp masajı yapıldı.

Ambulanslarla kentteki bazı hastanelere kaldırılan yaralılardan Nihat Koban ile Ahmet Öztürk, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tedavisi süren Mürsel Çayır'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, olay yerine gelen yaralı yakınlarından bazıları, müdahale sırasında sağlık ve itfaiye ekiplerine daha hızlı hareket etmelerini söyleyip saldırıda bulundu, görüntü almak isteyen basın mensuplarına da saldırmaya çalıştı. Diğer yaralı yakınları ile polisler araya girerek gerginliğin büyümesini önledi.

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Bolu kamyon otomobil ölü trafik kazası

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