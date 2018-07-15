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Bolu'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 20:50 | Son Güncelleme

Bolu'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Bolu'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mudurnu'dan Bolu istikametine giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 14 BV 647 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Selim Kabadayı yönetimindeki 14 LB 465 plakalı kamyonet, Karataş Köyü yakınlarında çarpıştı.

Olay yerine Mudurnu ve Bolu'dan çok sayıda ambulans ile UMKE ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre, kamyonette sıkışan sürücü Selim Kabadayı ile aynı araçta bulunan ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, olay yerinde hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından, Bolu ve Mudurnu'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine gelen Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri, kamyonette sıkışarak hayatını kaybeden 2 kişinin cesedini çıkarmak için çalışma başlattı.

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Bolu'da trafik kazası: 2 ölü 6 yaralı<br />

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Anahtar Kelimeler:
Bolu Mudurnu trafik kazası

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