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Bolu'da pazarcılardan dolar bozdurana sebze-meyve ücretsiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 15:04 | Son Güncelleme

BOLU'da, halk pazarı esnafı başlattığı dolar kampanyasıyla, 300 dolar bozdurup makbuzunu getirenlere ücretsiz meyve, sebze hediye ediyor.

Bolu'da pazarcılardan dolar bozdurana sebze-meyve ücretsiz

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU'da, halk pazarı esnafı başlattığı dolar kampanyasıyla, 300 dolar bozdurup makbuzunu getirenlere ücretsiz meyve, sebze hediye ediyor.
Pazartesi günleri İhsaniye Mahallesi'nde kurulan pazarda esnaf, yükselen dolar ile mücadele için kendi çaplarında kampanya başlattı. Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası'nın aldığı karar sonucu tüm pazar esnafı, 300 dolar bozdurup makbuzunu getiren müşterilerine meyve ve sebzeyi ücretsiz olarak hediye ediyor. Kampanyaya destek veren halk pazarı esnafı Bünyamin Karadayı, "Sabah bir kişi geldi. Makbuzu burada. 'Ben dolarımızı bozdurdum' dedi. Dedim o zaman ne istersin ne vereyim? 'Önemli olan sizin böyle davranmanız, Vatan millet meselesi, ben sizin domatesinizi, sebzenizi gerek görmüyorum. Sizin yaptığınız kampanyaya destek veriyorum, Allah razı olsun. Gün birlik beraberlik olma günü' dedi" diye konuştu.Kampanyanın 1 ay boyunca Bolu Halk Pazarı’nda devam edeceği öğrenildi.
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Bolu'da pazarcılardan dolar bozdurana sebze-meyve ücretsizBolu'da pazarcılardan dolar bozdurana sebze-meyve ücretsizBolu'da pazarcılardan dolar bozdurana sebze-meyve ücretsizBolu'da pazarcılardan dolar bozdurana sebze-meyve ücretsiz

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