Bolu'da sağanak etkili oldu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da etkili olan sağanağa hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı.

Bolu’da ​günlerden etkili olan güneşli hava, bugün öğle saatlerinde yerini sağanağa bıraktı. Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı. Birçok kişi, şehrin en işlek bölgesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde koşarak sığınacak yer aradı, saçakların altında yağmurun dinmesini bekledi. Yağmur, yaklaşık yarım saat sonra etkisini yitirdi.

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