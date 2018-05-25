Bolu'da sağanak etkili oldu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da etkili olan sağanağa hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı.
Bolu’da günlerden etkili olan güneşli hava, bugün öğle saatlerinde yerini sağanağa bıraktı. Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı. Birçok kişi, şehrin en işlek bölgesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde koşarak sığınacak yer aradı, saçakların altında yağmurun dinmesini bekledi. Yağmur, yaklaşık yarım saat sonra etkisini yitirdi.
HDP'ye kötü haber! Mahkumiyet kararı verildi
47 yaşındaki kadın eve çağırdığı tamirciye öyle bir şey yaptı ki...
İstanbul'da '24 Haziran' operasyonu! Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız
Görenler kayıtsız kalamıyor! Bu meslek can alıyor
Kuaförün yasak aşk dehşetinde şok detay!
Soyadını Erdoğan yaptı, AK Parti'den aday gösterildi
Oruç tutanların kavuşacağı nimetler
Düğününde 'erik dalı' oynayan Uruguaylı damat konuştu
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a büyük şok: Dakikalarca işletildi
WhatsApp kullanıcılarını şoke eden hata! Artık engellediğiniz kullanıcılar...
Okuyucu Yorumları 0 yorum