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Bolu'da sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 19:58 | Son Güncelleme

BOLU’nun Seben ilçesine bağlı Susuz Köy Çatak Mahallesi'nde, yaklaşık 1 saat etkili olan sağanak ve dolu ekili arazilere zarar verdi.

Murat KÜÇÜK/SEBEN (Bolu), (DHA)- BOLU’nun Seben ilçesine bağlı Susuz Köy Çatak Mahallesi'nde, yaklaşık 1 saat etkili olan sağanak ve dolu ekili arazilere zarar verdi. İlçeye bağlı Susuz Köy Çatak Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında sağanak ve dolu etkili oldu. Yaklaşık bir saat boyunca aralıksız süren yağmur ve dolu yağışı nedeniyle köyden geçen Acca Deresi taştı. Derenin taşmasıyla ekili araziler sular altında kaldı. Köylülerin tarla ve bağlarını sulamak için kullandıkları su pompaları da kullanılamayacak hale geldi. Köyde çiftçilik yapan Ali Guruplu, hemen hemen tüm köylülerin ekili arazilerinde maddi hasar oluştuğunu ifade ederek, “Zararımız çok büyük. Motorlarımız su altında kaldı. Her birimizin 50-60 bin lira zararı var. Tarım arazilerimizde buğdaylar, yulaflar, asmalar hepsi indi. Kuyularımız da sular altında. Dolu ceviz büyüklüğünde yağdı” dedi. Mehmet Göney ise, yağmurun çok şiddetli şekilde yaklaşık 1 saat yağdığını belirterek, “Hasar bizde çok büyük. Domates yapmıştım, şu anda hasat dönemine yaklaşmıştı. Maalesef hepsi bitti. Ben ancak maliyetimi kurtarırım. En az 50 bin lira zararım var. Ama gitti, yapacak bir şey yok. Yağmur yağana kadar yemyeşil olan elmalar. Dolu yağışı nedeniyle zarar gördü” diye konuştu. Kaymakamlık tarafından köyde hasar tespit çalışmalarının yapılacağı bildirildi.

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Bolu'da sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdiBolu'da sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi
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