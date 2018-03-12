Bolu’da, sağlık çalışanlarından özel İstiklal Marşı videosu

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları, İstiklal Marşı’nın kabulünün 97’nci yıldönümü dolayısıyla özel bir video hazırladı.
Bolu’da görev yapan İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı çalışanlar İstiklal Marşı’nın kabulünün 97’nci yıldönümü dolayısıyla anlamlı bir video hazırladı. Doktor, hemşire, 112 sağlık çalışanları, ulusal medikal kurtarma ekipleri ve diğer çalışanlar birer mısra okuyarak İstiklal Marşı’nın 10 kıtasından oluşan videoyu oluşturdular.
Konuyla ilgili açıklama yapan Bolu İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, "Bu güzide çalışmayı güzel vatanımız için canlarını feda etmiş tüm şehitlerimize ithaf ediyoruz. Ayrıca vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin selameti için Afrin’de canıyla kanıyla kutsal bir mücadele veren kahraman Mehmetçiğimize Bolu’dan selam gönderiyoruz, dua gönderiyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi.
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