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Bolu'da sahte altın dolandırıcılığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 15:20 | Son Güncelleme

Kuyumcuya sahte altın sattığı iddiasıyla Kütahya'da gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye götürüldü - Satış işlemini kaydeden güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin kuyumcudan çıkarken iş yeri sahibiyle tokalaşmaları ve annesinin elini öpmesi yer alıyor

Bolu'da, bir kuyumcuya 21 bin lira değerinde sahte altın sattığı iddiası ile Kütahya'da gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İzzet Baysal Caddesi'ndeki bir kuyumcu, 21 bin lira karşılığında kendisine satılan 3 bileziğin sahte olduğunu anlaması üzerine polisten yardım istedi.

İş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini belirlediği 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelilerin Bolu'nun yanı sıra 10 ilde daha benzer yöntemle dolandırıcılık yaptığını tespit eden ekipler, kendilerine yeni evli süsü veren 2 şüphelinin en son Kütahya'da görüldüğü bilgisine ulaştı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile düzenlenen operasyonda, C.Y. (27) ile kız arkadaşı K.Ş. (23) gözaltına alındı.

Bolu'ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde, kuyumcularda kendilerini yeni evli olarak tanıtarak borçlarını ödemek için düğünde takılan bilezikleri satmak istediklerini söylediklerini anlattılar. Şüpheliler ayrıca İstanbul'dan 5-6 bin liraya aldıkları gümüş bilezikleri altın kaplatarak kuyumculara sattıklarını itiraf etti.

- Kuyumcu ile helalleşip annesinin elini öpmüş

Bu arada şüphelilerin Bolu'da sahte altın sattığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeni evlendiklerini ve düğünde takılan 3 bileziği satmak istediğini söyleyerek kuyumcuya giren şüphelilerin, dükkandaki rahat tavırları dikkati çekiyor.

Sahte bilezikleri sattıktan sonra yaklaşık 21 bin lirayı saydığı görülen erkek şüphelinin, iş yerinden çıkarken kuyumcu ile el sıkışması ve iş yeri sahibinin annesinin elini öpmesi görüntülere yansıyor.

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Bolu kuyumcu sahte altın

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