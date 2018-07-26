Bolu'da sahte altın dolandırıcılığı

Bolu'da, bir kuyumcuya 21 bin lira değerinde sahte altın sattığı iddiası ile Kütahya'da gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İzzet Baysal Caddesi'ndeki bir kuyumcu, 21 bin lira karşılığında kendisine satılan 3 bileziğin sahte olduğunu anlaması üzerine polisten yardım istedi.

İş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini belirlediği 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelilerin Bolu'nun yanı sıra 10 ilde daha benzer yöntemle dolandırıcılık yaptığını tespit eden ekipler, kendilerine yeni evli süsü veren 2 şüphelinin en son Kütahya'da görüldüğü bilgisine ulaştı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile düzenlenen operasyonda, C.Y. (27) ile kız arkadaşı K.Ş. (23) gözaltına alındı.

Bolu'ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde, kuyumcularda kendilerini yeni evli olarak tanıtarak borçlarını ödemek için düğünde takılan bilezikleri satmak istediklerini söylediklerini anlattılar. Şüpheliler ayrıca İstanbul'dan 5-6 bin liraya aldıkları gümüş bilezikleri altın kaplatarak kuyumculara sattıklarını itiraf etti.