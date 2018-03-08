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Bolu'da terör örgütü propagandası davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 19:39 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK'nın propagandası yaptıkları iddia edilen 3 üniversite öğrencisi sanık hakim karşısına çıktı

Bolu'da, terör örgütü PKK'nın propagandası yaptıkları iddia edilen 3 üniversite öğrencisi sanığın yargılanmasına başlandı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sosyal medyadan PKK propagandası yaptığı iddia edilen tutuksuz sanıklar K.T. T.K ve Ş.M. ile avukatları hazır bulundu.

Kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından sanıklar, haklarındaki suçlamalarla ilgili savunma yaptı.

Sanık K.T. avukatı duruşma salonunda hazır olmadığı gerekçesi ile savunma yapmak istemediğini belirtti.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (AİBÜ) Diş Hekimliği eğitimi alan ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları nedeniyle terör örgütü propagandası yapmakla suçlanan Ş.M. savunmasına hakkındaki iddiaları reddederek başladı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı bazı paylaşımların örgüt propagandası yaptığı iddiasını yansıtmadığını ileri süren Ş.M, "Herhangi bir örgütün sempatizanı değilim. Bir örgütü övmek, onun şiddet teşkil eden yöntemlerini meşru göstermek için hareket etmedim." dedi.

AİBÜ'de sosyoloji eğitimi alan T.K. de hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, avukatı olmadığı için savunma yapamayan K.T'nin savunmasını yapması için duruşmayı 24 Mayıs tarihine erteledi.

İddianamede şüphelilerin "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan birer yıldan 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu PKK terör örgütü propagandası

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