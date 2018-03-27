Bolu'da terör örgütü propagandası davası

Bolu'da, terör örgütü PKK propagandasını yaptığı iddiasıyla hakkında dava açılan er hakim karşısına çıktı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, er olarak vatani görevini sürdürdüğü Göynük ilçesinde asker arkadaşlarına hitaben örgüt propagandası yaptığı ve sosyal medya hesabında da bu yönde paylaşımları olduğu iddiasıyla tutuklu sanık Vedat Akkurt ve avukatı katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından savunma yapan Akkurt, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Akkurt, bu paylaşımlardan ötürü pişman olduğunu, artık bu tür bir paylaşımlarda bulunmayacağını savundu.

Duruşmaya SEGBİS ile katılan tanık M.B. ise sanıkla aynı yerde askerlik yaptığını ifade ederek, sanığın terör örgütü propagandası yaptığını öne sürdü.

Tanığın dinlenilmesinin ardından Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluğunda geçirdiği sürenin de göz önünde bulundurularak yargılamasının tutuksuz olarak devam etmesi talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti ise, sanığın üzerine atılı suçlamaların niteliği bakımından tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı diğer tanıkların da dinlenilmesi için 31 Mayıs tarihine erteledi.

Sanık Vedat Akkurt, 25 Eylül 2017 tarihinde, sözlü ve sosyal medya hesabından yazılı şekilde PKK terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmış ve çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı.