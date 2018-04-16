Bolu'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mudurnu’dan Bolu istikametine seyreden Okan Mercan yönetimindeki 34 NJ 2829 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Fahrettin Çelen yönetimindeki 81 DA 862 plakalı otomobil Abant Kavşağı mevkisinde çarpıştı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mudurnu Devlet Hastanesine kaldırılan Çelen, burada yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Diğer araçta bulunan ve hamile olduğu öğrenilen Gülay Mercan ise aynı hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine sevk edildi.
Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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