HABER

Bolu'da trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 23:31 | Son Güncelleme

Bolu'da trafik kazası: 1 ölü

Bolu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'ndan İstanbul istikametine seyreden Behlül Ubuz idaresindeki 41 LH 945 plakalı kamyon, Köroğlu mevkisinde önünde seyreden Hasan Akça yönetimindeki 06 HTD 52 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, kamyon içinde sıkışan Behlül Ubuz olay yerinde hayatını kaybetti.

Ubuz'un cenazesi olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bolu Belediyesi İtfaiyesi kaza kırım ekiplerince çıkartılarak Bolu izzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametine ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Ubuz'un Adana'dan Bolu'da bulunan bir fabrikaya izolasyon malzemesi taşıdığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdiCumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Otoyolu Bolu trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

HSK'dan yeni kararname! 356 hakim ve savcının görev yeri değişti (İşte isim isim tam liste)

HSK'dan yeni kararname! 356 hakim ve savcının görev yeri değişti (İşte isim isim tam liste)

DHKP-C'nin 'Ankara sorumlusu' ODTÜ ormanında yakalandı

DHKP-C'nin 'Ankara sorumlusu' ODTÜ ormanında yakalandı

Üzerindekileri çıkarınca tekme tokat dövdüler!

Üzerindekileri çıkarınca tekme tokat dövdüler!

Şehit ailesine icra takibi başlatan Kapaklı Belediyesi özür diledi

Şehit ailesine icra takibi başlatan Kapaklı Belediyesi özür diledi

Mert Fırat ve Hande Doğandemir o iddialara yanıt verdi

Mert Fırat ve Hande Doğandemir o iddialara yanıt verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK, Afrin’de tuzaklanan çok sayıda patlayıcıları imha ediyor

TSK, Afrin’de tuzaklanan çok sayıda patlayıcıları imha ediyor

Irak'tan olası Sincar'a operasyonuna destek!

Irak'tan olası Sincar'a operasyonuna destek!

Jetler bomba yağdırdı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Jetler bomba yağdırdı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Şehit ailesine icra takibi başlatan Kapaklı Belediyesi özür diledi

Şehit ailesine icra takibi başlatan Kapaklı Belediyesi özür diledi

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

Afrin'den çarpıcı kareler! Tüneller ortaya çıktı

Afrin'den çarpıcı kareler! Tüneller ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.