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Bolu'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 22:40 | Son Güncelleme

Gerede'de ters yönde giden otomobilin neden olduğu kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı

Bolu'nun Gerede ilçesinde 3 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

D-100 Karayolu'nun Karabük-Gerede kısmında, şeritte ters yönde ilerleyen Şahismail Kocabay (44) idaresindeki 06 YH 120 plakalı otomobil, Vahit Dal (44) yönetimindeki 25 LS 275 plakalı otomobille çarpıştı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 KG 210 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı.

Kazada, Vahit Dal ile aynı otomobilde bulunan Bayram Ali Mutlu (55), Ömer Çakır (59) ve diğer otomobilin sürücüsü Şahismail Kocabay ile Eymen Kocabay (5) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslar Bolu ve Gerede'de bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Vahit Dal Gerede Devlet Hastanesinde, Şahismail Kocabay ise Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde müdahaleye karşın yaşamını yitirdi.

Yaralılardan Bayram Ali Mutlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Bolu Gerede trafik kazası

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