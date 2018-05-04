Bolu'da trafik kazası: 3 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden F.G. idaresindeki 52 TB 432 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.
Bu sırada, aynı istikamette seyreden Serhat Bağlar'ın kullandığı 34 HU 7937 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden D.T. yönetimindeki 02 HT 600 plakalı tıra çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü, eşi Özlem ve 4 yaşındaki kızı Öykü Lorin Bağlar yaralandı. Araç içinde sıkışan Özlem Bağlar, vatandalar ve UMKE ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.
Kalbi durduğu tespit edilen Özlem Bağlar'a UMKE ekiplerince kalp masajı yapıldı. Bağlar, yaklaşık 10 dakikalık kalp masajının ardından nefes almaya başladı.
Baba ile kızı AİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Özlem Bağlar ise Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle, otoyolun İstanbul istikametine bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
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