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Bolu'da trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 12:53 | Son Güncelleme

Bolu Dağı Tüneli viyadüklerinde gerçekleşen kazada 2'si kadın 3 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolunun Bolu Dağı Tüneli 4. viyadük üzerinde otomobille tırın çarpışması sonucu 2'si kadın 3 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyoldan İstanbul istikametine seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 BYD 434 plakalı otomobil, Bolu Dağı Tüneli 4. viyadük üzerinde aynı yönde seyreden Hıdır Özgün yönetimindeki 33 AZD 26 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil içerisinde sıkışan sürücü ile 2 kadın, ekipler ve vatandaşların yardımı ile bulundukları yerlerden çıkartıldı.

İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolda kontrollü verilen ulaşım, kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Tır sürücüsü Hıdır Özgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yolla seyrederken otomobilin ilk etapta bariyerlere çarptığını iddia ederek, "Daha sonra bir küt sesi geldi. Ben lastik patladı sandım. Tıra çarptıktan sonra tekrar bariyerlere doğru gitti ve tekrar üzerime geldi." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
4. viyadük Anadolu Bolu Dağı Tüneli

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